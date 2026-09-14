Shakira ya llegó a España para su residencia de conciertos: Así fue recibida

La capital española se transformó en un auténtico carnaval colombiano para recibir a Shakira. La barranquillera aterrizó en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para dar inicio a una inédita residencia artística de 12 conciertos, programados entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre en el recinto Iberdrola Music.

Apenas pisó la terminal aérea tras un vuelo de más de ocho horas, la artista fue sorprendida por una nutrida comparsa colombiana. Entre el ritmo festivo de la música caribeña, flamear de pañuelos rojos y sombreros, la intérprete no dudó en unirse a la celebración y demostrar sus mejores pasos de baile ante el entusiasmo de los fans.

Ataviada con un conjunto estampado de pantalón y corsé blanco, sandalias altas y gafas oscuras, la cantante barranquillera lució radiante y con energía inagotable. Pese al trayecto, se tomó el tiempo de firmar autógrafos, tomarse selfies y conversar brevemente con los medios de comunicación presentes.

“Sentimientos muy intensos… de alegría, de emoción, especialmente al encontrar este recibimiento en un país en el que viví muchos años, un país en el que viví los años más importantes de mi vida”, expresó visiblemente conmovida sobre su regreso a España, lugar donde nacieron sus hijos, Milan y Sasha.

Esta serie de presentaciones, enmarcadas en la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” bajo el lema “Es Latina”, promete ir mucho más allá de un show convencional. La artista ocupará un espacio de 30 hectáreas bautizado como Macondo Park, diseñado como un punto de encuentro cultural que reunirá música, gastronomía, moda y literatura.

El recinto contará con pabellones temáticos que ofrecerán desde foodtrucks de comida hispanoamericana hasta un museo con los atuendos originales de sus videoclips más icónicos. Además, destaca el área infantil “El Macondito”, concebida junto a sus hijos, y un pabellón literario en homenaje al Nobel Gabriel García Márquez con charlas de autores invitados.

Shakira ofrecerá sus esperados espectáculos los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, culminando las siguientes fechas el 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.

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