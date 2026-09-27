Cuba agradece la solidaridad en EE.UU. ante crisis energética y nuevas sanciones de Washington contra la isla

El gobierno de Cuba agradeció a los grupos de solidaridad con la isla en Estados Unidos por mantener su respaldo mientras la nación caribeña enfrenta una profunda crisis económica y energética, en un contexto marcado por el endurecimiento de las medidas de Washington contra La Habana.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, expresó el reconocimiento durante un encuentro con integrantes de organizaciones de solidaridad en Nueva York, después de participar en las actividades de la Asamblea General de Naciones Unidas. “Agradecemos su permanente solidaridad con nuestro pueblo, en medio de las dificultades que impone el bloqueo recrudecido de EE.UU., el cerco energético y las sanciones secundarias”, señaló Rodríguez en redes sociales.

El funcionario también destacó “su firme posición” frente a la política estadounidense hacia Cuba y denunció la presión que, según dijo, enfrentan algunos de los estadounidenses que respaldan a la isla.

Hoy volvimos a reunirnos con amigos de Cuba en EEUU, aprovechando nuestra estancia en Nueva York.



Agradecimos su permanente solidaridad con nuestro pueblo, en medio de las dificultades que impone el bloqueo recrudecido de EEUU, el cerco energético y las sanciones secundarias.? pic.twitter.com/eqkjMdQkSS — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 27, 2026

Cuba acusa a Washington de profundizar el cerco energético

Rodríguez sostuvo ante Naciones Unidas que Cuba enfrenta una “agresión multidimensional” de Estados Unidos, cuya política de presión, afirmó, se ha mantenido durante casi siete décadas. El canciller puso especial énfasis en las restricciones que, según La Habana, impiden desde enero de 2026 que terceros países suministren combustible a Cuba. Consideró que esa política equivale a un “bloqueo naval” y afirmó que, bajo el Derecho Internacional, podría ser considerado “un acto de guerra”.

El gobierno cubano también acusa a Washington de presionar a empresas extranjeras para abandonar inversiones en la isla y de obstaculizar negocios vinculados con entidades estatales cubanas.

Rodríguez aseguró que más de 7000 contenedores permanecen detenidos en distintos puertos y afirmó que algunos contienen alimentos, medicamentos y dispositivos médicos. La crisis ha golpeado con especial fuerza el suministro energético y la actividad económica. Organismos internacionales citados en los reportes sobre la situación cubana prevén una contracción de hasta 10.3% del Producto Interior Bruto este año, después de una caída acumulada superior al 15% entre 2020 y 2025.

Sabemos que contamos con el respaldo de la comunidad internacional y la solidaridad de millones, entre ellos cada vez más ciudadanos estadounidenses. Ello se manifiesta en las reiteradas muestras y pronunciamientos de respaldo a Cuba y de rechazo a la agresión abusiva. Se expresa? pic.twitter.com/oL5FKdCIVw — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 27, 2026

La Habana mantiene abierta la puerta al diálogo

Pese al enfrentamiento político, Rodríguez insistió en que Cuba mantiene disposición para negociar con Washington. “Siempre hemos estado y seguimos dispuestos al diálogo con el gobierno de Estados Unidos”, afirmó, aunque estableció como condiciones el respeto, la igualdad soberana y la observancia del derecho internacional, “sin injerencia en los asuntos internos ni precondiciones”.

Las declaraciones se produjeron después de que el presidente Donald Trump descartara una intervención militar inmediata contra Cuba y señalara que ambos gobiernos podrían alcanzar un acuerdo. “No creo que vayamos a necesitar a los militares”, dijo Trump ante periodistas en la Casa Blanca. “Yo diría que llegaremos a un acuerdo con Cuba”, agregó, sin ofrecer detalles sobre posibles plazos o condiciones.

Rodríguez advirtió que una intervención militar provocaría “muertes de cubanos y de jóvenes estadunidenses” y una “enorme destrucción”. Mientras Washington mantiene su política de máxima presión, La Habana afirma que busca preservar relaciones comerciales con compañías

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