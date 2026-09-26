Donald Trump prevé alcanzar un acuerdo con Cuba que evitaría intervenir militarmente a la isla

El presidente Donald Trump está convencido que logrará alcanzar un acuerdo con el gobierno de Cuba para permitir el ingreso inversión extranjera, lo cual evitaría intervenir militarmente a la isla caribeña.

Cuestionado por los medios informativos acerca de la noticia divulgada por la cadena de televisión CBS News dando por hecho que las Fuerzas Armadas estadounidenses se preparaban para una posible acción militar en territorio cubano, el magnate neoyorquino indicó en las negociaciones con las autoridades de La Habana marchan de manera positiva y, a partir de ello, no resultaría adecuado utilizar a las tropas.

“Diría que Cuba y nosotros haremos un acuerdo. No creo que sea necesario el Ejército”, indicó.

El medio de comunicación señalado daba por hecho que, desde hace varias semanas, la Reserva del Ejército estadounidense estudia la posibilidad de proporcionarle al denominado Comando Sur: refuerzos, personal médico y otras unidades de apoyo para llevar a cabo, en los próximos cuatro meses, una acción militar dirigida a derrocar al actual gobierno cubano, pues sólo de esa manera se lograría cumplir el deseo de Washington de que un amplio sector de cubano-estadounidenses pueda aspirar a visitar y quizá hasta residir en la isla.

“La libertad llegará a Cuba” – Presidente Trump pic.twitter.com/31w2apdf5J — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) September 23, 2026

Luego de lo exitosa y rápida que resultó la operación de derrocar al régimen venezolano incluso llevando al expresidente Nicolás Maduro a Estados Unidos donde enfrenta un juicio, Trump pretende replicar la fórmula en Cuba.

No obstante, una fase previa para ir amedrentando a los militares que gobiernan Cuba se puso en marcha desde hace varios meses y consistió, además de endurecer el embargo económico, en cerrarle el suministro de petróleo que le proporcionaba Venezuela.

A la postre, dicha estrategia ha dejado sin energía eléctrica a la isla, pues las centrales encargadas de generarla requieren de combustible para permitirles operar.

Ante dicha situación, la calidad de vida de los cubanos ha empeorado debido a la imposibilidad de desplazar alimentos de un punto a otro en el país.

A sabiendas de que un amplio sector de la población se encuentra desesperada por las carencias prevalecientes, en Washington esperan el surgimiento de revueltas encaminas a presionar al presidente Miguel Díaz-Canel a dimitir, lo cual facilitaría todavía más una intervención militar extranjera.

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