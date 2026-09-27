Hawaii se prepara para fuertes lluvias mientras el huracán Nolo avanza hacia las islas

Millones de residentes de Hawaii permanecen atentos este fin de semana ante el avance del huracán Nolo, que se mantiene al sur del archipiélago mientras amenaza con provocar fuertes lluvias y vientos.

Para la mañana del sábado, Nolo era un huracán de categoría 2, con vientos máximos sostenidos de hasta 105 millas por hora. El sistema se encontraba aproximadamente a 145 millas al sur de South Point, en la Isla Grande de Hawaii, y avanzaba muy lentamente.

Los pronósticos indican que Nolo podría fortalecerse antes de girar hacia el oeste. Sin embargo, se espera que el centro del huracán permanezca muy al sur de las islas, lo que reduciría considerablemente el impacto directo de los vientos y la marejada.

El principal riesgo para Hawaii estará relacionado con las lluvias intensas.

Maui se encuentra bajo una vigilancia de tormenta tropical. Crédito: Gregory Bull | AP

Las lluvias podrían provocar inundaciones repentinas

Aunque la trayectoria prevista mantiene al núcleo del huracán alejado de las islas, bandas de lluvia asociadas con Nolo comenzaron a afectar algunas zonas el sábado.

Una advertencia de tormenta tropical permanece vigente para la Isla Grande, mientras que Maui se encuentra bajo una vigilancia de tormenta tropical.

En algunas zonas podrían registrarse ráfagas de entre 50 y 75 millas por hora, acompañadas de periodos de lluvia intensa.

Las mayores condiciones adversas se esperan durante la segunda mitad del sábado.

Las autoridades también advierten que algunas áreas de la Isla Grande podrían recibir más de un pie de lluvia. En las zonas de mayor elevación, las acumulaciones podrían alcanzar hasta 16 pulgadas.

Estas cantidades de precipitación podrían generar inundaciones repentinas potencialmente catastróficas y deslizamientos de tierra.

Las autoridades mantienen alertas por fuertes lluvias, vientos y posibles inundaciones repentinas. Crédito: Gregory Bull | AP

Nolo podría fortalecerse antes de alejarse

El huracán permanecía prácticamente estacionario al sur de Hawaii durante las primeras horas del sábado. Los pronósticos señalaban que el sistema podría intensificarse y posteriormente realizar un giro hacia el oeste.

Aunque la trayectoria proyectada mantiene el centro de Nolo al sur de las islas, las autoridades continúan vigilando su evolución debido a que incluso un sistema que no toque tierra directamente puede generar condiciones peligrosas.

La combinación de fuertes lluvias y vientos podría afectar especialmente a la Isla Grande y Maui.

Por ahora, el impacto más importante previsto para Hawái está relacionado con el agua: lluvias torrenciales, inundaciones repentinas y posibles deslizamientos en zonas vulnerables.

Las condiciones más severas estaban previstas para el sábado, mientras residentes y autoridades seguían atentos a cualquier cambio en la trayectoria o intensidad de Nolo.

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