Isaac del Toro roza el podio en el Mundial de Ciclismo 2026 y entra al Top 5

Isaac del Toro se quedó a un paso del podio en el Mundial de Ciclismo 2026. El mexicano cruzó la meta en la quinta posición de la prueba de ruta en Montreal, a solo un segundo del tercer puesto y a 14 segundos del campeón, su compañero del UAE Team Emirates, Brandon McNulty.

“El Torito” protagonizó una carrera de desgaste y ataques constantes, en la que logró poner en dificultades a algunos de los principales favoritos, como el francés Paul Seixas y el belga Remco Evenepoel. Sin embargo, después de 273 kilómetros, no pudo rematar su esfuerzo con una medalla.

El resultado representa una mejora para el mexicano respecto al Mundial de Ruanda 2025, donde finalizó séptimo. Esta vez, Del Toro estuvo en la pelea por los primeros lugares hasta el cierre y lanzó un último sprint en busca de alcanzar el podio.

En la recta final, el mexicano intentó superar a los especialistas en aceleración, pero Mathieu van der Poel y el australiano Michael Matthews resistieron el ataque. Del Toro terminó quinto, con la sensación de haber estado muy cerca de conseguir un resultado todavía más importante.

SU DOLOR ES EL DE TODOS ?



La imagen que prueba que Isaac del Toro lo dio TODO hasta cruzar la meta ?



VOLVERÁS MÁS FUERTE, TORITO. pic.twitter.com/hQ1Jbsubxg — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 27, 2026

Brandon McNulty aprovecha la batalla entre los favoritos

La ausencia de Tadej Pogačar, campeón en las dos ediciones anteriores, abrió el panorama en Montreal. La carrera se convirtió en una disputa táctica entre los principales aspirantes, con ataques, persecuciones y momentos en los que el grupo perseguidor no logró organizarse para neutralizar la fuga.

En ese escenario, Brandon McNulty aprovechó el desgaste de sus rivales. El estadounidense se mantuvo al frente durante las últimas tres vueltas al circuito y consolidó su ventaja en el ascenso a Mont-Royal, a unos 12 kilómetros de la meta.

Mientras los perseguidores perdían tiempo al no coordinar el ritmo, McNulty sostuvo una diferencia cercana al minuto y se encaminó hacia el título mundial.

Del Toro fue uno de los ciclistas que intentó mantener viva la persecución. El mexicano marcó el ritmo en varias de las subidas más exigentes, buscando desgastar a sus rivales y reducir la distancia con el fugado.

Del Toro pelea por el podio hasta el último sprint

La carrera también puso a prueba la resistencia del mexicano. A unos 25 kilómetros de la llegada, Del Toro sufrió un momento complicado y perdió contacto con el grupo, pero consiguió regresar para mantenerse en la disputa.

A falta de siete kilómetros, el mexicano llegó junto a otros 11 corredores que peleaban por las posiciones del podio. Michael Matthews, el británico Tom Pidcock e Isaac del Toro intentaron cerrar la diferencia con McNulty, aunque el estadounidense ya tenía una ventaja importante.

Todo se decidió en los últimos metros. Del Toro volvió a acelerar y logró superar a varios de sus rivales, entre ellos Pidcock, Mads Pedersen y Matteo Jorgenson, pero no pudo alcanzar a Van der Poel ni a Matthews.

El mexicano, que había sido uno de los escaladores más activos durante la prueba, se encontró en la definición frente a corredores con mayor potencia para el sprint. El quinto lugar confirmó su capacidad para competir en una carrera exigente, aunque el podio quedó fuera de su alcance por apenas un segundo.

Isaac del Toro supera a Remco Evenepoel y Paul Seixas

Varios de los nombres señalados entre los favoritos al título terminaron por detrás de Isaac del Toro. El mexicano fue el mejor ubicado entre ese grupo, mientras que Remco Evenepoel finalizó en la posición 12.

El francés Paul Seixas tuvo dificultades en el tramo final y terminó en el puesto 15, a más de seis minutos de McNulty. Juan Ayuso también quedó lejos de los primeros lugares.

Durante distintos momentos de la carrera, Seixas colaboró con Del Toro en la persecución de los fugados. Ambos consiguieron dejar atrás a Evenepoel, pero el esfuerzo terminó pasándoles factura y no fue suficiente para alcanzar al estadounidense.

Del Toro concluyó así por delante de varios de sus principales rivales y mejoró su resultado del Mundial anterior, aunque no pudo subir al podio en Montreal.

#PláticaDeportiva | ¡Increíble apoyo! ??? Afición mexicana corea a Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo 2026 ??



Video: Rodri Sabato #IsaacDelToro #MundialCiclismo pic.twitter.com/OapbTK23LP — Plática Deportiva (@platicadeportiv) September 27, 2026

Brandon McNulty devuelve a Estados Unidos a la cima del Mundial

Con su triunfo, Brandon McNulty se convirtió en el tercer estadounidense en ganar el título mundial élite masculino de ruta, después de Greg LeMond, campeón en 1983 y 1989, y Lance Armstrong, vencedor en 1993.

La victoria puso fin a una espera de 33 años para Estados Unidos en esta prueba. McNulty, además, llegó a Montreal con experiencia en el circuito: ganó el Grand Prix Cycliste de Montréal en 2025 y terminó tercero en la edición de 2026, disputada dos semanas antes del Mundial.

En aquella carrera, el estadounidense quedó detrás de Isaac del Toro y Paul Seixas. Esta vez, en el escenario mundialista, aprovechó la batalla entre los favoritos para lanzar el ataque decisivo y quedarse con el maillot arcoíris.

Sigue leyendo:

– Mexicano Isaac del Toro es el primer latino en conquistar la Vuelta a Alemania

– Isaac del Toro obtiene histórico podio para México en el Tour de France

– “Un sueño cumplido”: Isaac del Toro habla emocionado tras su logro histórico en el Tour de France

– Isaac del Toro resiste en el Tour de France y conserva el podio tras intenso duelo con Seixas