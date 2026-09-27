MTV VMAs 2026: ¡Estas son las mejores vestidas de la alfombra roja!

El Peacock Theatre de Los Ángeles se viste de gala para recibir a todas las estrellas que se congregan en los MTV VMAs 2026. Sin duda, estos premios reúnen a lo mejor de la cultura pop y diversas estrellas se están haciendo presentes en la alfombra roja, como Taylor Swift, Bebe Rexha, Tyla, entre otros.

Este año, habrá actuaciones de primer nivel como la de Madonna, quien abrirá el show con su primera presentación en los VMAs en 23 años; además, estarán Gener8ion, Gunna, Kacey Musgraves, Lisa, Raye, Shaboozey, Sienna Spiro, Sombr, Teddy Swims, Yung Lean y otros invitados sorpresa.

Nirvana recibirá el premio Video Vanguard, mientras que Taylor Swift recibirá el primer premio Artist Director Honors.

Repasa con nosotros a las mejores vestidas de esta edición:

Taylor Swift

Taylor Swift en los VMAs.

Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

Una de las mujeres más poderosas de la música eligió un estilo sobrio para estos premios. Con un vestido negro con plateado. Sin duda, su nuevo corte de cabello combina a la perfección con esta estética. Todo indica que eligió este estilismo para ir a juego con su nuevo videoclip “Patient Zero”, el cual será estrenado en los premios.

Charli XCX

Charli xcx en los VMAs.

Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

La cantante Charli XCX eligió una estética similar a su nuevo disco “Music, Fashion, Film”.

Lisa

LISA eligió un total red para la alfombra de los VMas.

Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

Paris Hilton

Paris Hilton destacó con una estética futurista

Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

Bebe Rexha

Bebe Rexha eligió un atuendo negro para la alfombra de los VMAs 2026.

Crédito: Scott A Garfitt/Invision/AP.

Raye

Raye arrives at the MTV con un vestido de color plata que simula una cascada a los Video Music Awards. Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

Teyana Taylor

Teyana Taylor delumbró con su vestimenta de color negro en los premios. Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

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