MTV VMAs 2026: ¡Estas son las mejores vestidas de la alfombra roja!
Este año, en los VMAs desfilan grandes estrellas de la música como Taylor Swift, PinkPantheress, Lisa y Teddy Swims
El Peacock Theatre de Los Ángeles se viste de gala para recibir a todas las estrellas que se congregan en los MTV VMAs 2026. Sin duda, estos premios reúnen a lo mejor de la cultura pop y diversas estrellas se están haciendo presentes en la alfombra roja, como Taylor Swift, Bebe Rexha, Tyla, entre otros.
Este año, habrá actuaciones de primer nivel como la de Madonna, quien abrirá el show con su primera presentación en los VMAs en 23 años; además, estarán Gener8ion, Gunna, Kacey Musgraves, Lisa, Raye, Shaboozey, Sienna Spiro, Sombr, Teddy Swims, Yung Lean y otros invitados sorpresa.
Nirvana recibirá el premio Video Vanguard, mientras que Taylor Swift recibirá el primer premio Artist Director Honors.
Repasa con nosotros a las mejores vestidas de esta edición:
Taylor Swift
Una de las mujeres más poderosas de la música eligió un estilo sobrio para estos premios. Con un vestido negro con plateado. Sin duda, su nuevo corte de cabello combina a la perfección con esta estética. Todo indica que eligió este estilismo para ir a juego con su nuevo videoclip “Patient Zero”, el cual será estrenado en los premios.
Charli XCX
La cantante Charli XCX eligió una estética similar a su nuevo disco “Music, Fashion, Film”.
Lisa
Paris Hilton
Bebe Rexha
Raye
Teyana Taylor
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