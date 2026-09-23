Dolly Parton será homenajeada en los VMAs

La edición 2026 de los MTV Video Music Awards (VMAs) se prepara para ser el escenario de uno de los momentos más conmovedores en la historia reciente de la gala. La cadena de televisión y la producción de los premios confirmaron que celebrarán un tributo especial en honor a la legendaria cantautora y reina del country, Dolly Parton, destacando el impacto cultural y musical que dejó a lo largo de más de seis décadas de trayectoria artística.

De acuerdo con Deadline, el homenaje musical estará liderado por Kacey Musgraves, galardonada con múltiples premios Grammy y una de las voces contemporáneas más influyentes de la música country y pop alternativa.

Esta presentación marcará el esperado regreso de Musgraves al escenario principal de los VMAs tras cinco años de ausencia, prometiendo una interpretación llena de emotividad dedicada a su mayor inspiración musical.

La decisión de honrar a Dolly Parton en una ceremonia predominantemente enfocada en la cultura pop destaca la trascendencia de su obra. Parton no solo ha dejado una marca imborrable con himnos como “Jolene“, “9 to 5” y “I Will Always Love You”, sino que también se consolidó como un ícono filantrópico de alcance global gracias a iniciativas como su Imagination Library.

Fuentes cercanas a la organización de la ceremonia revelaron a Deadline que el número musical repasará algunos de los momentos importantes de la discografía de Parton.

La inclusión de este segmento homenaje promete ser uno de los puntos culminantes de la transmisión. Musgraves, quien en repetidas ocasiones ha expresado su admiración por Parton y el camino que abrió para las mujeres en la industria musical, ha estado trabajando estrechamente con la producción para coordinar un espectáculo que responda a la magnitud de la figura de la homenajeada.

La ceremonia de los MTV VMAs se celebrará este domingo 27 de septiembre en el Teatro Peacock en Los Ángeles.

Seguir leyendo:

· Dolly Parton aceptó tratamientos experimentales en su lucha contra el cáncer para ayudar a investigaciones

· La última canción de Dolly Parton podrá ser escuchada en 20 años

· El mundo del espectáculo y la política lamentan la partida de Dolly Parton