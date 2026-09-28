Gala Montes se disculpa públicamente con Emiliano Aguilar

La polémica entre Gala Montes y Emiliano Aguilar dio un giro inesperado. Tras semanas de cruces de declaraciones, negativas públicas y duros señalamientos sobre su breve romance, la actriz y cantante ofreció una disculpa abierta al hijo de Pepe Aguilar, reconociendo que sus palabras fueron producto de la ira.

El conflicto, que acaparó los titulares de la farándula, tuvo su punto de quiebre a mediados de septiembre cuando Emiliano negó haber mantenido una relación con la actriz y anunció que la había bloqueado de todas sus redes sociales para frenar las especulaciones.

Lejos de calmar los ánimos, la negativa desató la furia de Montes, quien en transmisiones en vivo confirmó que sí salieron, admitió haberle sido infiel a su entonces pareja —Icho Van— con el rapero y lanzó un controvertido comentario sobre la higiene personal del cantante, afirmando que no se baña.

Las disculpas en el aeropuerto

A su llegada a la Ciudad de México el 27 de septiembre, la intérprete fue abordada por la prensa y aprovechó las cámaras para recular y extenderle un mensaje al músico:

“Estaba enojada; siento mucho lo que dije. Me arrepiento mucho. Emiliano, discúlpame si estás viendo esto. Algún día lo haré en persona. Sé que este no es el lugar, pero me arrepiento de haber dicho eso; estaba muy enojada, me hiciste daño y es lo único que puedo decir”.

Al ser cuestionada sobre lo que dijo de los hábitos de aseo de Aguilar, la actriz evitó profundizar en el tema y reiteró sus disculpas, atribuyendo sus expresiones a un momento de arrebato emocional.

¿Cuándo inició su vínculo?

El vínculo entre ambos comenzó en junio de 2026, tras un viaje juntos a Cartagena, Colombia, que avivó los rumores de romance. Sin embargo, la relación colapsó tras una visita a Los Ángeles, puesto que Gala dijo que Emiliano la dejó plantada.

Antes de la disputa, Gala Montes y Emiliano Aguilar se encontraban colaborando en un proyecto musical destinado al próximo álbum de la actriz, titulado “La hija de nadie”. Hasta el momento, se desconoce si esa colaboración saldrá a la luz.

Seguir leyendo:

· Gala Montes sorprende con un cambio de look radical en medio de sus polémicas recientes

· Mayrín Villanueva habla de la situación de Gala Montes y pide tranquilidad

· Gala Montes arremete contra Emiliano Aguilar tras ser bloqueada en redes: “Dejé todo por ti”