Mayrín Villanueva habla de la situación de Gala Montes y pide tranquilidad.

La estrella de la pantalla chica Mayrín Villanueva se pronunció por primera vez sobre la situación de su compañera y amiga Gala Montes, quien durante las últimas semanas ha sido el blanco de especulaciones sobre su salud mental por el supuesto consumo de sustancias.

En un encuentro reciente con la prensa, la protagonista de telenovelas fue abordada con cuestionamientos sobre su compañera de escena en la historia “Corazón de Oro”, producida por Pedro Ortiz de Pinedo para TelevisaUnivision.

Sobre la preocupación que el público ha expresado ante una posible crisis, Mayrín Villanueva afirmó que se siente tranquila porque conoce el tipo de persona que es Gala Montes.

“A veces somos un poquito destructivos, por fuera, la gente de los comentarios. Yo la conozco y Gala es una mujer inteligentísma, sabe lo que hace”, sentenció ante los micrófonos.

En este sentido, la artista de 54 años de edad comentó: “Ella misma lo dice: ‘Yo soy un personaje’. O sea, es muy inteligente y Gala sabe cómo hacer las cosas bien. Yo sé que ella está bien y la respeto y la quiero muchísimo“.

Asimismo, Mayrín Villanueva envió un mensaje a todos aquellos fanáticos de la actriz que se encuentran preocupados por su estado de salud: “No se preocupen, Gala está bien. Gala va a saber cómo hacer las cosas”, añadió.

Para finalizar, la famosa que ha participado en historias como “La Mentira” y “Alma Rebelde” se deshizo en halagos hacia la exintegrante de “La Casa de los Famosos México” y le reiteró que siempre cuenta con su apoyo.

“Ni siquiera es necesario decirlo. Gala sabe que yo estoy con ella y que hicimos un click bien bonito y por supuesto, para cualquier cosa, sabe que yo estoy“, reiteró.

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