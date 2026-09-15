Gala Montes arremete contra Emiliano Aguilar tras ser bloqueada en redes: “Dejé todo por ti”

Gala Montes, actriz mexicana y exparticipante de “La Casa de los Famosos México”, arremetió en contra de Emiliano Aguilar en una transmisión en Instagram, donde sacó a relucir varios detalles de su distanciamiento de cara a la controversia que se enfrenta por presunto consumo de sustancias.

La polémica se desató durante la tarde del pasado 14 de septiembre, cuando Emiliano Aguilar colocó una serie de videos en redes sociales donde confesó haber bloqueado a Gala Montes debido a que estaba “cansado” de ser señalado como el culpable de su presunta adicción a las sustancias.

“Ya no me estén diciendo nada de Gala, ya no me digan nada. Ella está muy en su rollo, yo estoy muy en mi rollo. Mis respetos a ella, se la rifa como mujer, mis respetos por todo lo que han logrado. Ya no me enfaden a mí con Gala, la neta. No estamos juntos, no somos pareja“, sentenció contundente.

Estas palabras pronto llegaron a oídos de Gala Montes, quien optó por responderle mediante unas historias de Instagram que pronto escalaron de nivel.

“No tienes por qué salir a hablar cosas, conste que yo estoy saliendo porque tú saliste a hablar. Aguántate como los machos, quédate callado y márcame… tienes algún p*do, márcame“, dijo la estrella de la pantalla chica en su video. “Esta es mi verdad y va a salir en todos los medios”.

Yo dejé todo por ti, dejé todo. A mi no me importa si eres el amor de mi vida… eras." Gala Montes – Actriz y cantante

En su mensaje, Montes confirmó que sí existió un acercamiento entre ambos; sin embargo, surgieron diferencias que los llevaron a tomar caminos separados. “Emiliano y yo salimos, pero… ¿qué crees? No se pudo, no se puede con él”, señaló la intérprete de ‘Tacara’.

Sobre la decisión de Emiliano Aguilar de bloquearla, Gala Montes respondió molesta: “Me dejó en Los Ángeles, quedamos de vernos en Los Ángeles y se emp*tó por una p*ndejada. Y necesitaba ayuda porque no me sentía nada bien y entonces le hablé a mi ex, que vino corriendo a ayudarme porque es no solo mi ex sino mi amigo (…) Aquí estuvieras Emiliano, pero te da miedo y prefieres estar solo“.

Incluso, apuntó a que la molestia del hijo mayor de Pepe Aguilar se dio como resultado de una fotografía que protagonizó junto a su ex pareja, así como su convivencia con otras mujeres. “Deja de inventar cosas porque, te lo juro, que la última persona que se me puso al p*do se quedó sin mujer, sin trabajo y ahora quiere ser mi amigo. Y se llama Adrián Marcelo”, añadió.

Pese a los señalamientos en contra de Emiliano, Gala Montes desmintió haber recurrido a la ingesta de sustancias por sugerencia del rapero: “No me abdujo a ningunas drogas, yo me drogo sola y solo hago marihuana. Él no me enseñó la droga, no le echen la culpa a él”, dijo para finalizar.

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