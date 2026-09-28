Hombre de Texas estrelló su vehículo contra un Kroger porque necesitaba usar el baño

Un hombre de Texas fue arrestado después de que la policía lo acusara de estrellar intencionalmente su vehículo contra la entrada de un supermercado Kroger porque necesitaba usar el baño.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 4:28 a. m. del domingo 27 de septiembre en Rosenberg, Texas, cuando el establecimiento se encontraba cerrado al público.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Rosenberg, el hombre habría acelerado deliberadamente su vehículo contra la entrada de la farmacia del supermercado, luego de encontrar las puertas cerradas.

El vehículo terminó dentro del supermercado

El impacto provocó daños considerables en el establecimiento. Fotografías difundidas por la policía muestran el vehículo dentro del supermercado, mientras que los vidrios quedaron esparcidos tanto dentro como fuera de la entrada.

Los marcos metálicos de las puertas también sufrieron daños significativos como consecuencia del choque.

“Un hombre conocido aceleró intencionalmente contra Kroger, causando daños extensos en la entrada de la farmacia”, informó la policía de Rosenberg en una publicación en Facebook.

El departamento agregó un comentario en tono de humor sobre el motivo que habría llevado al hombre a provocar el choque: “Supongo que cuando tienes que ir, tienes que ir, pero recomendamos encarecidamente encontrar una tienda abierta para hacer sus negocios”.

El hombre fue arrestado

La policía describió al sospechoso únicamente como un hombre de 60 años.

Según informó la policía a FOX 26, el hombre fue arrestado y enfrenta un cargo por daños criminales.

Las autoridades no proporcionaron otros detalles sobre el sospechoso ni indicaron si hubo personas heridas durante el incidente.

La tienda se encontraba cerrada cuando ocurrió el choque, poco antes de las 4:30 de la madrugada.

Las imágenes difundidas por las autoridades muestran la magnitud de los daños ocasionados en la entrada del establecimiento, donde el vehículo quedó después de atravesar las puertas.

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