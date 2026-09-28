Mujer que acusó a Jay-Z de abuso sexual se retractó

La demandante identificada bajo el seudónimo de Jane Doe, quien había señalado al rapero y empresario Shawn “Jay-Z” Carter por una presunta agresión sexual ocurrida cuando ella tenía 13 años, se retractó por completo de sus acusaciones.

En un documento judicial de 12 páginas presentado ante un tribunal federal de Manhattan bajo pena de perjurio, la mujer admitió que los señalamientos eran infundados y ofreció disculpas públicas.

“Shawn ‘Jay-Z’ Carter nunca me violó. Nunca me reuní ni hablé con el señor Carter. El señor Carter nunca tuvo ningún comportamiento inapropiado hacia mí”, expresó la mujer en su declaración. Asimismo, reconoció que sus afirmaciones falsas provocaron un daño irreparable y un inmenso sufrimiento al artista y a su familia.

El origen del litigio se remonta a octubre de 2024, cuando la mujer interpuso una demanda contra el productor Sean “Diddy” Combs por un supuesto abuso ocurrido tras la entrega de los premios MTV Video Music Awards del año 2000. En diciembre de ese mismo año, la acusación fue modificada para incluir a Jay-Z como presunto coautor del delito. Desde el inicio, Carter negó las incriminaciones y las tildó de un intento de extorsión.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, su involucramiento comenzó al responder a un anuncio publicitario en Facebook enfocado en captar presuntas víctimas de Combs. Sin embargo, a principios de 2025 empezó a cuestionar la exactitud de sus recuerdos e incluso la veracidad de su presencia en dicha fiesta con celebridades. Su actual defensor legal, James Blair Newman Jr., aclaró que si bien ella sostiene haber sido víctima de un abuso en el pasado, se equivocó al identificar al célebre músico como el agresor.

La demandante también acusó a su anterior equipo legal de haber presentado la querella sin realizar una investigación independiente previa, señalamiento que su exabogado, Tony Buzbee, rechazó. Tras retirar de manera definitiva la demanda en febrero de 2025, Jay-Z procedió a desistir de la acción legal por daños que mantenía contra ella, aunque la disputa judicial del rapero contra el antiguo equipo de abogados de la mujer continuará en los tribunales.

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