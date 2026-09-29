45 toneladas de cocaína fueron transportadas por avión estadounidense para su destrucción

45 toneladas de cocaína decomisada durante los últimos meses en Costa Rica fueron transportadas por un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para destrucción, como parte de las medidas de cooperación contra el narcotráfico entre ambos países.

Autoridades costarrincenses aseguraron fue un avión C-17 de la Fuerza Aérea estadounidense partió con la carga y que el operativo se llevó a cabo en la Base 2 del Ministerio de Seguridad del aeropuerto internacional Juan Santamaría.

Las 45 toneladas de cocaína está valorada en más de $1.000 millones de dólares y fue decomisada durante los últimos meses en diversos operativos entre Costa Rica y la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA).

“Refleja la importancia de la cooperación entre instituciones y países para enfrentar el narcotráfico (…) cada tonelada que se incauta y se destruye es droga que no llega a las calles”, así lo afirmó la Fiscalía de Costa Rica.

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