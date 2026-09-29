45 toneladas de cocaína fueron transportadas por avión estadounidense para su destrucción

La cocaina fue decomisada durante operativos en conjunto entre ambas naciones.

En esta imagen distribuida por la Guardia Costera de Estados Unidos, un miembro de la tripulación del navío de la Guardia Costera, vigila más de 12.700 kilogramos de cocaína decomisados en altamar y descargados en la base naval de San Diego el jueves 16 de abril de 2015. (U.S. Coast Guard photo by Petty Officer 2nd Class Connie Terrell via AP)

Costa Rica se ha convertido en una especie de centro para el tránsito, almacenaje y reexportación de cocaína. Crédito: U.S. Coast Guard photo by Petty Officer 2nd Class Connie Terrell | AP

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Por  Andrea Espinoza

45 toneladas de cocaína decomisada durante los últimos meses en Costa Rica fueron transportadas por un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para destrucción, como parte de las medidas de cooperación contra el narcotráfico entre ambos países.

Autoridades costarrincenses aseguraron fue un avión C-17 de la Fuerza Aérea estadounidense partió con la carga y que el operativo se llevó a cabo en la Base 2 del Ministerio de Seguridad del aeropuerto internacional Juan Santamaría.

Las 45 toneladas de cocaína está valorada en más de $1.000 millones de dólares y fue decomisada durante los últimos meses en diversos operativos entre Costa Rica y la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA).

“Refleja la importancia de la cooperación entre instituciones y países para enfrentar el narcotráfico (…) cada tonelada que se incauta y se destruye es droga que no llega a las calles”, así lo afirmó la Fiscalía de Costa Rica.

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