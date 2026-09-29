Andrew Bailey, codirector del FBI y aliado de Trump, renunció a su cargo

El ahora exfuncionario Andrew Bailey renunció a su cargo como subdirector del FBI tras poco más de un año en el puesto.

La noticia la hizo pública el propio Bailey a través de su cuenta de “X” (anteriormente Twitter), en la que agradeció, entre otros funcionarios, al presidente Donald Trump por la oportunidad recibida.

“Quiero agradecer al presidente Trump, a Todd Blanche (88.º fiscal general de los Estados Unidos) y a Kash Patel (noveno director de la Oficina Federal de Investigación), por la oportunidad de servir al FBI. Bajo el liderazgo del presidente hemos logrado resultados históricos en nuestra misión de hacer que América sea segura de nuevo”, contó.

Al mismo tiempo agregó que su renuncia se debe a que regresará con su familia en Misuri, y que estaba seguro de que el director Patel continuará reformando el FBI, que seguirá combatiendo el crimen y defendiendo a la patria.

Arribo al cargo

Bailey fue nombrado en agosto de 2025 subdirector adjunto, lo que resulta en el segundo cargo más importante de la principal agencia federal de aplicación de la ley del país.

Cuando inició, quien dirigía al FBI era Dan Bongino, y tras su dimisión, estuvo en su cargo mientras se nombraba a otro director adjunto.

Bailey, antes de incorporarse al Buró Federal de Investigaciones, ocupó el cargo de fiscal general de Misuri. Allí fue nombrado por el entonces gobernador Mike Parson, luego, ganó la elección de noviembre del 2024 para terminar el período completo de cuatro años. Fue en agosto del año pasado que renunció para tomar el cargo de subdirector del FBI.

Seguir leyendo: