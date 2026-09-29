FBI ofrece $1 millón de recompensa por fugitivo vinculado a delitos en California

El Buró Federal de Investigación (FBI) ofrece $1 millón de dólares por información que conduzca al arresto de un hombre vinculado con asesinatos en el sur de California, así como otros delitos, entre los que está el tráfico de drogas.

La agencia federal informó que Satinderjeet Singh, de 33 años, también conocido entre otros alias como Goldy Brar, está en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.

Thanks to our partners at @LAPDHQ, @RCMPGRCPolice and @USAO_LosAngeles for joining Los Angeles #FBI Assistant Director in Charge, Patrick Grandy, today to announce the addition of Satinderjeet Singh, aka Goldy Brar, to the FBI's Ten Most Wanted Fugitives list. Grandy announced a? pic.twitter.com/yQ4sW7wwZC — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) September 29, 2026

Singh es buscado por el FBI por sospecha de conspiración criminal, asesinatos selectivos, extorsión y delitos relacionados con el tráfico de drogas.

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La agencia federal cree que Singh es el líder en Estados Unidos de una red transnacional de crimen organizado que opera en la India, y que estaría vinculado con diversos delitos en el sur de California y en todo Estados Unidos y Canadá.

Satinderjeet Singh debe ser considerado peligroso y posiblemente armado. Crédito: FBI | EFE

“Estos presuntos actos incluyen asesinatos de figuras políticas y religiosas, tiroteos, homicidios, secuestros, extorsiones, agresiones y tráfico de drogas y armas”, declaró en una conferencia de prensa el subdirector a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles, Patrick Grandy.

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Se informó que, en julio, las autoridades federales registraron varias propiedades y realizaron arrestos como parte de una investigación que duró varios años en relación con la organización criminal, y que Singh logró eludir.

Los agentes afirmaron que Singh tenía como objetivo específico extorsionar a personas en Estados Unidos que tenían vínculos con la India.

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En un tribunal federal de Los Ángeles, Singh fue acusado de conspiración para delinquir en el marco de la Ley RICO (Crimen Organizado), conspiración para interferir e intento de interferencia con el comercio mediante extorsión, y conspiración para poseer sustancias controladas con intención de distribuirlas.

Los agentes federales dijeron que se sabe que Singh reside en California y en algunas zonas de Canadá, y que debe ser considerado peligroso y posiblemente armado.

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