Hackers afirman haber robado datos de 5,000 empleados del FBI y tener miles más

El grupo de ciberdelincuentes ShinyHunters afirma haber obtenido información personal de miles de empleados y aspirantes al FBI, en una presunta intrusión al portal de empleos de la agencia que ahora está bajo investigación federal.

Según 404 Media, el grupo entregó una muestra de unos 5,000 registros que aparentemente corresponden a empleados del FBI. Los datos revisados por el medio incluyen nombres, direcciones particulares, números telefónicos y, en algunos casos, información relacionada con familiares.

404 Media señaló que pudo comprobar que parte de los datos correspondían a personas vinculadas con el FBI al contrastarlos con información pública y filtraciones anteriores. Sin embargo, esto no demuestra por sí solo que los registros hayan sido extraídos directamente de los sistemas del FBI.

El grupo asegura tener información de “casi TODOS los agentes del FBI” y de personas que solicitaron empleo en la agencia. También afirmó haber sustraído entre 2 y 3 terabytes de información, aunque esa cantidad tampoco ha sido confirmada por las autoridades.

El FBI todavía no confirma el alcance

La agencia reconoció que existe una investigación después de que ShinyHunters afirmara haber comprometido FBIJobs.gov, el portal utilizado para procesos de contratación.

A través de un comunicado, el FBI dijo que estaba investigando una “actividad no autorizada” relacionada con el portal y que todavía no había determinado si el origen de la intrusión estaba en un proveedor externo o directamente en la infraestructura de la agencia.

“Estamos investigando este asunto de forma activa y enérgica”, señaló el FBI, que añadió que trabaja con los proveedores que respaldan FBIJobs.gov para reducir cualquier riesgo.

El portal de empleos permaneció temporalmente fuera de servicio mientras avanzaban las pesquisas. CBS News también informó que la agencia no había confirmado que los datos mostrados por los hackers procedieran efectivamente de sus sistemas.

¿Por qué los hackers atacaron al FBI?

El grupo sostiene que la acción no tuvo como objetivo obtener dinero. En cambio, afirma que fue una respuesta a un aviso publicado por el FBI en mayo, en el que la agencia describió a ShinyHunters como una amenaza vinculada con el robo y la extorsión de datos.

El grupo dio al FBI un plazo de una semana para retirar o modificar ese aviso y amenazó con divulgar la información que asegura haber obtenido.

El incidente podría tener consecuencias importantes si las acusaciones terminan confirmándose. Datos como domicilios, teléfonos o información de familiares podrían exponer a empleados de una agencia encargada de investigar a organizaciones criminales.

Por ahora, la dimensión real de la supuesta filtración de datos del FBI sigue sin estar determinada. La investigación deberá establecer qué información fue realmente obtenida, cómo ocurrió el acceso y si los registros entregados por ShinyHunters proceden de sistemas federales.

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