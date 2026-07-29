¿Quién es Jay Clayton, el nuevo director de Inteligencia confirmado por el Senado?

Jay Clayton, abogado, exregulador financiero y actual fiscal federal en Manhattan, se convertirá en el nuevo director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos (DNI), luego de que el Senado aprobara su nominación impulsada por el presidente Donald Trump.

Tras una audiencia, Clayton fue confirmado con una votación de 51 votos a favor y 47 en contra, un resultado que reflejó la mayoría republicana en la Cámara Alta y las reservas expresadas por la bancada demócrata.

El nuevo jefe de inteligencia asumirá el mando de una oficina que coordina el trabajo de las agencias de espionaje estadounidenses y que recientemente atravesó una reducción de personal tras una serie de despidos impulsados por la administración Trump.

De Wall Street a la inteligencia

Antes de llegar al cargo, Clayton se desempeñó como fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, una de las oficinas más importantes del país. También encabezó la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) durante el primer mandato de Donald Trump, donde adquirió notoriedad por su trabajo en casos de fraude financiero y supervisión de los mercados.

Sus aliados destacan que esa experiencia le permitió trabajar de cerca con organismos de seguridad nacional y autoridades encargadas de combatir el terrorismo y el crimen organizado.

El presidente del Comité de Inteligencia del Senado, el republicano Tom Cotton, defendió su nombramiento.

“Jay Clayton es un candidato altamente cualificado con amplia experiencia en la lucha contra amenazas a la seguridad nacional”, afirmó Cotton tras la votación.

Una confirmación con críticas

Aunque recibió el respaldo de los republicanos, la nominación generó dudas entre los demócratas.

AP reveló que el senador Mark Warner, vicepresidente del Comité de Inteligencia, explicó que votó en contra porque considera que Clayton podría enfrentar dificultades para mantener la independencia del cargo frente a la Casa Blanca.

“Su proceso de confirmación me dejó con serias reservas sobre si estaría dispuesto a resistir la presión política en los momentos más importantes”, señaló Warner.

Durante su audiencia de confirmación, Clayton evitó responder quién ganó las elecciones presidenciales de 2020, una postura que fue cuestionada por legisladores demócratas, quienes expresaron preocupación por la imparcialidad del futuro director.

Con su llegada, Jay Clayton reemplazará a Bill Pulte, quien ocupó el cargo de manera interina tras la salida de Tulsi Gabbard. Su principal reto será dirigir una oficina que ha reducido significativamente su plantilla y recuperar la confianza de un sector del Congreso que exige mantener la independencia de la comunidad de inteligencia.

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