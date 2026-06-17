Senado desafía a Trump y mantiene audiencia clave para confirmar a Jay Clayton

El Senado decidió seguir adelante con la audiencia de confirmación de Jay Clayton como próximo director de Inteligencia Nacional, pese a que el presidente Donald Trump solicitó retrasar el proceso en una intervención de última hora que generó incertidumbre.

La decisión refleja una inusual diferencia de criterio entre la Casa Blanca y los líderes republicanos del Senado, quienes consideran urgente avanzar con el nombramiento para resolver el vacío de liderazgo en una de las áreas más sensibles de la seguridad nacional estadounidense.

Republicanos mantienen el calendario pese a la presión presidencial

La controversia comenzó cuando Trump publicó un mensaje en Truth Social asegurando que la audiencia debía cancelarse hasta que el Senado aprobara a un reemplazo para el actual cargo de Clayton como fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York.

Sin embargo, el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, el senador Tom Cotton, dejó claro que la audiencia se celebraría según lo previsto.

“Procederemos con su audiencia según lo programado, a menos que el presidente le ordene no comparecer o retire su nominación”, escribió Cotton.

La postura fue respaldada por el líder de la mayoría republicana, John Thune, quien confirmó que, por el momento, el Senado continuaría con el calendario establecido mientras espera una mayor definición por parte de la Casa Blanca.

La situación evidenció una rara muestra de independencia dentro de la bancada republicana, que optó por mantener el proceso legislativo a pesar de los deseos expresados por Trump.

La disputa por Inteligencia Nacional y la Ley FISA

El nombramiento de Clayton cobró relevancia tras la salida anunciada de Tulsi Gabbard como directora de Inteligencia Nacional. La posibilidad de que Bill Pulte asumiera el cargo de manera interina provocó resistencia entre los demócratas e incluso algunas reservas dentro del Partido Republicano.

El debate también está vinculado a la reautorización de la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), una herramienta clave para las labores de inteligencia en el país.

Trump acusó a los republicanos de actuar con demasiada rapidez y aseguró que el partido había caído en una “trampa” al intentar acelerar la confirmación de Clayton para facilitar futuras negociaciones sobre la legislación de vigilancia.

Un candidato con amplio respaldo republicano

Clayton cuenta con una larga trayectoria en el sector legal y financiero. Actualmente dirige la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y anteriormente encabezó la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) durante la primera administración Trump.

Tanto Cotton como Thune han destacado su experiencia administrativa y su conocimiento de asuntos relacionados con la seguridad nacional, factores que podrían facilitar su confirmación en las próximas semanas.

Hasta el momento, el presidente no ha emitido algún comentario respecto a la decisión ya tomada en el Senado.

Sigue leyendo: