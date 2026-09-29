Arrestan a entrenador de fútbol de Texas acusado de abusar sexualmente de una exalumna durante años

Un entrenador de fútbol americano de una escuela secundaria de Texas fue arrestado después de que una exalumna lo acusara de haber mantenido una relación sexual con ella durante varios años, desde que tenía 16 años y era estudiante suya.

Nicholas Alan Codutti, de 43 años y padre de dos hijos, fue detenido el sábado y enfrenta cargos de indecencia con un menor y actuación sexual de un menor, según documentos judiciales obtenidos por Click2Houston.

La denunciante aseguró a los investigadores que Codutti comenzó a acercarse a ella en 2018, cuando estudiaba en Tomball High School, donde él trabajaba como entrenador de fuerza y acondicionamiento.

La denunciante tenía 16 años cuando presuntamente comenzó la relación

De acuerdo con los documentos judiciales, la joven dijo a la policía que Codutti comenzó a intercambiar fotografías desnudas con ella cuando todavía era su estudiante.

Posteriormente, la adolescente comenzó a cuidar a los hijos de Codutti y su esposa en la vivienda de la pareja.

Según la acusación, fue allí donde Codutti habría comenzado a mantener relaciones sexuales con ella cuando tenía 16 años.

En Texas, la edad de consentimiento sexual es de 17 años.

Los documentos señalan que la relación sexual habría continuado en distintos lugares, incluidos una oficina de entrenadores de la escuela y el gimnasio donde la joven entrenaba.

También habrían tenido encuentros durante viajes fuera del campus realizados durante los períodos de almuerzo.

La denunciante dijo que la primera relación sexual ocurrió en febrero de 2019 y que el vínculo continuó hasta aproximadamente septiembre de 2025, cuando ella ya era adulta.

La mujer, que actualmente tiene 24 años, decidió hablar sobre lo ocurrido después de contárselo a un terapeuta, según los documentos.

El entrenador niega haber abusado de una menor

Codutti fue acusado de dos delitos graves relacionados con los hechos denunciados.

Fue ingresado en la cárcel del condado de Harris con una fianza fijada en $100,000 dólares, dividida en $50,000 dólares por cada cargo.

Pagó la fianza el domingo y quedó en libertad antes de una comparecencia judicial prevista para esta semana.

Su abogado, Ryan Fremuth, negó las acusaciones.

“Estamos afirmando su inocencia y negando las acusaciones tal como fueron presentadas”, declaró el abogado a KPRC 2. “Él niega haber abusado sexualmente de un menor”.

Fremuth también pidió a los medios respetar la privacidad de la esposa y los hijos de Codutti.

El distrito escolar lo despidió tras conocer los cargos

En enero de 2025, Codutti fue nombrado entrenador principal de fútbol americano y coordinador deportivo del campus en Klein High School.

Trabajó allí hasta mayo de 2026, cuando el distrito lo colocó en licencia administrativa después de conocer las acusaciones.

Klein ISD informó posteriormente a las familias que las acusaciones correspondían a hechos que supuestamente ocurrieron mientras Codutti trabajaba en otro distrito escolar y antes de incorporarse a Klein ISD.

El distrito señaló que, desde que conoció las acusaciones en mayo de 2026, Codutti permaneció alejado de los estudiantes.

Tras ser informado de los cargos penales, Klein ISD anunció que terminó su relación laboral con el entrenador.

El distrito también indicó que Codutti había superado todas las verificaciones de antecedentes requeridas antes de ser contratado y que había recibido referencias profesionales positivas de empleadores anteriores.

Según Klein ISD, las autoridades escolares no tenían conocimiento de la conducta que ahora se le atribuye y que derivó en los cargos.

Tomball ISD coopera con la investigación

Un portavoz de Tomball ISD confirmó que el distrito tenía conocimiento de las acusaciones relacionadas con 2018 y 2019.

El distrito aseguró que continúa colaborando plenamente con las autoridades mientras avanza la investigación.

“La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes siguen siendo nuestra máxima prioridad”, señaló el portavoz.

Tomball ISD agregó que toma con seriedad cualquier asunto relacionado con la seguridad de los menores y que mantiene su compromiso de proporcionar un entorno seguro y de apoyo para todos sus estudiantes.

Codutti permanece sujeto al proceso judicial mientras continúan las investigaciones sobre las acusaciones.

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