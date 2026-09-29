EE.UU. restringe acceso a tierras públicas de Arizona hasta 2029 por obras del muro fronterizo de Trump

El Servicio Forestal restringió el acceso público a unas 55 millas de terrenos del Bosque Nacional Coronado, en Arizona, donde avanzan trabajos de construcción del muro fronterizo con México. La medida permanecerá vigente hasta el 20 de enero de 2029 y ya genera críticas de legisladores, organizaciones ambientalistas y defensores de la transparencia gubernamental.

La orden, firmada por Kerwin Dewberry, supervisor del Bosque Nacional Coronado, establece que el cierre responde a motivos de “salud y seguridad pública”. Las zonas restringidas incluyen áreas cercanas a Nogales y segmentos ubicados alrededor del Área Natural Estatal del Valle de San Rafael.

El acceso permanecerá prohibido mientras contratistas construyen barreras primarias y secundarias para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Quienes violen la orden podrían enfrentar multas de hasta 5,000 dólares para particulares y 10,000 dólares para organizaciones, además de hasta seis meses de prisión.

Access to acres of Coronado National Forest land at the U.S.-Mexico border has been closed, due to what forest officials described as hazards created by border-wall construction there. ?? Find link to story in bio pic.twitter.com/KYhlcnoQet — Arizona Daily Star (@TucsonStar) September 30, 2026

Críticas por falta de transparencia y daños ambientales

La representante demócrata Adelita Grijalva cuestionó que el cierre se haya establecido sin una consulta pública y exigió explicaciones sobre la necesidad de restringir una extensión tan amplia de terrenos federales. “Los habitantes de Arizona merecen transparencia sobre lo que ocurre en nuestras tierras públicas”, declaró Grijalva. “Tenemos derecho a saber por qué es necesario un cierre tan generalizado y qué se está haciendo para proteger estas zonas, en lugar de que se nos impida documentar el impacto de la construcción del muro fronterizo”.

El biólogo Myles Traphagen, de la organización conservacionista Cuenca los Ojos, puso en duda que la seguridad pública sea la única razón de la medida. “Pero ahora, de repente, ha pasado un año y están empezando a recibir mala prensa con imágenes de montañas dinamitadas y árboles talados”, dijo.

Erick Meza, coordinador de zonas fronterizas del Sierra Club, sostuvo que las restricciones también dificultarán documentar los efectos de las obras. “Esto es un intento de impedir la documentación. Esa es mi opinión, sinceramente”, afirmó.

El cierre no afecta al Sendero de Arizona ni determinadas áreas naturales y de vida silvestre. Cazadores con licencia que recuperen sus presas y equipos de emergencia podrán transitar por algunos caminos. Las obras ya han provocado controversia por daños ambientales y culturales. En mayo, un contratista del Departamento de Seguridad Nacional dañó el sitio arqueológico Las Playas Intaglio, de aproximadamente 1,000 años de antigüedad, en territorio de la Nación Tohono O’odha.

El Servicio Forestal sostiene que los riesgos están relacionados con caminos nuevos, tráfico vehicular, pendientes, zanjas abiertas y maquinaria utilizada durante la construcción.

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