Emiliano, hijo de Pepe Aguilar, es hospitalizado tras sufrir episodios de ansiedad

El cantante Emiliano Aguilar encendió las alarmas entre sus fanáticos luego de anunciarse la cancelación de sus próximas presentaciones como resultado de una hospitalización. Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo permanecerá internado.

Fue durante las primeras horas de este 29 de septiembre que el equipo de trabajo del rapero compartió un comunicado en el que informó sobre la situación que atraviesa.

“El artista Emiliano Aguilar suspenderá temporalmente sus presentaciones y compromisos públicos, ya que actualmente se encuentra hospitalizado”, señala el documento firmado por su equipo y difundido por la revista People.

Según el escrito, el tiempo de hospitalización es indefinido, pues atiende a complicaciones relacionadas con episodios de ansiedad.

“Su estado de salud es delicado y atraviesa episodios de ansiedad. En este momento, su prioridad es recibir la atención necesaria y enfocarse en su bienestar y recuperación”, destaca el documento.

Por esta razón, el equipo de Emiliano Aguilar hizo un llamado a la comprensión y apoyo ante la situación que atraviesa el artista de 33 años. “Agradecemos la comprensión, el respeto y el apoyo del público, los medios de comunicación, promotores y organizadores durante este periodo”, se mencionó.

Para finalizar, se confirma al público que más información sobre las presentaciones y estado de salud del cantante serán compartidas en los próximos días. “Cualquier actualización sobre sus próximas actividades se dará a conocer oportunamente a través de sus canales oficiales. Gracias por su apoyo y comprensión”.

La noticia sobre el estado de salud de Emiliano Aguilar se da en un momento de tensión en su carrera. Y es que durante las últimas semanas se ha visto envuelto en polémica como resultado de las declaraciones que la actriz Gala Montes emitió en su contra.

En una transmisión en vivo, la intérprete de “La Mala” confirmó haber mantenido una relación amorosa con el rapero y lo acusó de haberla dejado “plantada” en Los Angeles como resultado de una pelea por celos.

“Me dejó en Los Ángeles, quedamos de vernos en Los Ángeles y se emp*tó por una p*ndejada. Y necesitaba ayuda porque no me sentía nada bien y entonces le hablé a mi ex, que vino corriendo a ayudarme porque es no solo mi ex sino mi amigo (…) Aquí estuvieras Emiliano, pero te da miedo y prefieres estar solo”, detalló en ese entonces.

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