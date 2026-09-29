Histórico: UNAM lleva su prestigiosa sede de la Ciudad de México al corazón del centro de Los Ángeles

Esta semana la Comisión de la Ciudad de Los Ángeles, que supervisa el Monumento Histórico El Pueblo de Los Ángeles, incluida la emblemática Calle Olvera, aprobó los términos de un contrato de arrendamiento que permitirá a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) establecer su presencia en el centro de Los Ángeles.

Los esfuerzos para llevarlo a cabo fueron impulsados por la alcaldesa Karen Bass y por el Consulado General de México en Los Ángeles, encabezado por el Cónsul General Carlos González Gutiérrez.

“El Pueblo conecta a los angelinos con la historia y la cultura de nuestra ciudad”, dijo la alcaldesa Bass. “La llegada de la UNAM a El Pueblo dará nueva vida a la histórica Casa Sepúlveda y ofrecerá eventos gratuitos en los que las personas podrán reunirse y aprender. Doy la bienvenida a la inversión de la universidad…y espero trabajar con la concejal Ysabel Jurado y el Concejo Municipal para cerrar esta alianza”.

UNAM es una universidad pública de investigación de México. Cuenta con varios campus en la Ciudad de México y muchos otros en todo el país, además de estar presente en nueve países. Ahora también tendrá presencia en Los Ángeles. La universidad es asimismo conocida por sus 34 institutos de investigación, 26 museos y 18 sitios históricos.

“Gracias por recibirnos en su hogar. Estamos comprometidos a ser un socio activo en el campus, mientras trabajamos juntos para honrar el legado de La Placita Olvera y fortalecer su conexión con los latinos de todo Los Ángeles”, dijo el director de UNAM-LA, Héctor Zavala Guzmán.

En Los Ángeles, ofrecerá programación al público, incluidos 15 eventos culturales y educativos gratuitos cada año que se llevarán a cabo en El Pueblo, y pondrá su biblioteca a disposición del público de forma gratuita. Como parte de su traslado, la universidad financiará la renovación del segundo piso desocupado de la histórica Casa Sepúlveda, para recuperar este espacio y establecer las oficinas de la UNAM en Los Ángeles.

“Comencé mi carrera diplomática aquí, cuando el Consulado de México estaba ubicado en El Pueblo. Desde mi llegada, he trabajado para restablecer la presencia de México en el corazón histórico de Los Ángeles”, dijo el embajador Carlos González Gutiérrez. “Durante el Mundial, organizamos Casa México, junto a El Pueblo, en La Plaza de Cultura y Artes, un evento que atrajo a miles de mexicanos, mexicoamericanos y angelinos. Celebramos que la emblemática universidad pública de México esté estableciendo su presencia en el lugar donde nació la ciudad”.

Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México. Crédito: unam.mx

En un esfuerzo por preservar esa historia, la UNAM realizará eventos comunitarios que incluirán “La Historia del Pueblo”, en los que historiadores de la UNAM revisitarán la fundación de la ciudad y su conexión con México. Otros eventos incluyen el lanzamiento de cursos de “Español avanzado para hablantes de herencia”. Revalorización del idioma no como una barrera, sino como una competencia profesional (Certificación SIELE), entre otros eventos.

“No hay mejor lugar para que la UNAM traiga su legado de educación pública de clase mundial que El Pueblo. Esta alianza garantizará que el lugar de nacimiento de nuestra ciudad continúe siendo un testimonio de nuestra historia de resiliencia, de nuestro compromiso con el crecimiento y de nuestras orgullosas raíces culturales”, dijo la concejal Ysabel Jurado. “Mientras seguimos celebrando nuestros espacios históricos e impulsando un crecimiento transformador, esta alianza ayudará a garantizar que estas inversiones lleguen a los pequeños negocios, trabajadores y familias que mantienen nuestras comunidades conectadas y vibrantes”.

La alcaldesa, al igual que todos, espera que la alianza genere nueva actividad y atraiga más visitantes a El Pueblo, apoyando a los comerciantes y pequeños negocios del distrito histórico que han sido gravemente afectados por la pandemia y ahora por las redadas migratorias. Esperan fortalecer el centro de Los Ángeles como un destino de cultura, educación y comercio.

El Monumento Histórico de Los Ángeles es conocido como un vibrante centro comercial y un museo viviente que marca el lugar de nacimiento de la ciudad. Celebra las culturas indígenas, afroamericanas, españolas, anglosajonas, mexicanas, chinas e italianas, entre otras, que contribuyeron a su historia temprana. La alianza con la UNAM aún requiere la aprobación final del Concejo Municipal, pero su llegada es muy esperada.

“¡Esto es histórico! Dar la bienvenida a la UNAM, una institución líder a nivel mundial, a El Pueblo, el lugar donde nació Los Ángeles y el corazón de nuestra ciudad, es profundamente inspirador”, dijo la presidenta de la Comisión, Liliana Pérez. “Tener una universidad de clase mundial en el lugar donde comenzó Los Ángeles celebra y arraiga de manera permanente el legado intelectual, cultural e histórico que nos conecta”.