La antorcha olímpica de LA28 recorrerá los 50 estados del país y comenzará su viaje en Atlanta

La ruta hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ya comenzó a tomar forma. Este martes fue presentado en Atlanta el proyecto del relevo de la antorcha olímpica de LA28, que tendrá un recorrido inédito por los 50 estados de Estados Unidos antes de llegar a Los Ángeles.

Atlanta, sede de los Juegos Olímpicos de 1996 y última ciudad estadounidense en organizar unos Juegos Olímpicos de verano antes de Los Ángeles, será el punto de partida del recorrido nacional. La decisión busca conectar la celebración olímpica con comunidades de todo el país antes de que la llama llegue a California.

A warm welcome in Atlanta! ? In 2028, the Olympic & Paralympic Torch Relays are coming back to the U.S. and it all starts in Atlanta. This morning we celebrated the announcement live from ATL with our four Presenting Partners, members of LA28 and the athlete community. pic.twitter.com/l2WuvN6APt — LA28 (@LA28) September 29, 2026

La antorcha olímpica pasará por los 50 estados

El relevo de la antorcha olímpica comenzará en Estados Unidos durante la primavera de 2028, después de que la llama sea encendida en Olimpia, Grecia, lugar de nacimiento de los Juegos Olímpicos.

A partir de entonces, la antorcha recorrerá los 50 estados rumbo a Los Ángeles. De acuerdo con LA28, será la primera vez que el relevo olímpico estadounidense pase por cada estado del país. La ruta completa todavía no ha sido definida y será anunciada durante 2027.

El recorrido contempla la participación de ciudades y comunidades de todo Estados Unidos, además de paradas en lugares emblemáticos y eventos culturales y deportivos. La intención es que el camino hacia LA28 no se limite a la ciudad sede, sino que acerque el espíritu de los Juegos a diferentes regiones del país.

“Cada Juego Olímpico comienza con una sola llama, y llevar esa llama a Los Ángeles es un honor y un privilegio que compartiremos con cada rincón del país, mientras los estadounidenses de los 50 estados llevan la llama en su camino hacia nuestra Ceremonia de Apertura”, dijo Casey Wasserman, presidente de LA28.

The LA28 Olympic Torch Relay is coming to your home state! ?? For the first time ever, a U.S. Torch Relay will visit all 50 states, making for an epic journey that touches on the spaces and places that make this country so special. If you want to be part of carrying forward the? pic.twitter.com/e7VRCFKugN — LA28 (@LA28) September 29, 2026

“Comenzar este viaje en Atlanta es un homenaje a una ciudad con profundas raíces olímpicas y a socios como Coca-Cola, cuyo apoyo ha ayudado a llevar este Movimiento durante un siglo. Coca-Cola, JPMorganChase, Allstate y Xfinity, junto con las ciudades participantes, están haciendo posibles estos Relevos y, en los próximos meses, esperamos dar la bienvenida a aún más ciudades y socios a este momento histórico para nuestro país”, complementó.

Atlanta vuelve a recibir la llama olímpica

La elección de Atlanta tiene un significado especial dentro del recorrido. En 1996, la ciudad fue sede de los Juegos Olímpicos de Atlanta, que representaron la última edición de los Juegos de verano celebrada en territorio estadounidense.

Tres décadas después, la llama regresará a la ciudad para iniciar su camino hacia Los Ángeles 2028.

“Treinta años atrás, Atlanta recibió al mundo. Los Juegos Olímpicos del Centenario de 1996 cambiaron esta ciudad. Presentaron una Atlanta moderna a miles de millones de personas en todo el mundo y demostraron que podíamos competir en el escenario internacional más importante”, señaló Andre Dickens, alcalde de Atlanta.

“Treinta años después, Atlanta se ve un poco diferente. Somos más grandes. Estamos más conectados con el mundo. Así que, cuando la llama regrese a Estados Unidos, Atlanta estará lista. Lista para recibirla desde Grecia. Lista para celebrar juntos el espíritu de los Juegos como comunidad. Y lista para enviarla hacia Los Ángeles y el próximo capítulo de la historia olímpica de Estados Unidos. Atlanta se sintió orgullosa de llevar esa llama en 1996. Estaremos orgullosos de darle la bienvenida nuevamente”, añadio Dickens.

ATL meet LA28 ? The Summer Games are returning to the U.S. for the first time in 32 years and we're picking up right where we left off. The LA28 Olympic Torch Relay's epic 50-state journey will start in Atlanta, host to the last U.S. Summer Games in 1996. To keep up-to-date on? pic.twitter.com/VDu1m58thx — LA28 (@LA28) September 29, 2026

¿Cuándo comenzará el relevo hacia Los Ángeles 2028?

La llama olímpica será encendida en Olimpia antes de comenzar su recorrido por Estados Unidos en la primavera de 2028. La ruta completa y las ciudades que formarán parte del trayecto serán anunciadas en 2027.

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 comenzarán oficialmente el 14 de julio y finalizarán el 30 de julio. Después llegará el turno de los Juegos Paralímpicos, programados del 15 al 27 de agosto.

El relevo paralímpico tendrá un recorrido independiente. La llama partirá de Stoke Mandeville, Reino Unido, considerado el lugar de nacimiento del movimiento paralímpico, aunque todavía no se ha anunciado dónde comenzará su trayecto dentro de Estados Unidos.

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