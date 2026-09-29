Kristi Noem se divorciará de su esposo después de descubrirse que le gustaba vestirse como travesti

Kristi Noem, ex secretaria de Seguridad Nacional, presentó una demanda para divorciarse de su esposo Bryon Noem meses después del surgimiento un revelador video donde aparece vestido de mujer y con senos postizos.

A finales de marzo, días después de que la ex gobernadora de Dakota del sur había dejado de ser parte del gabinete del presidente Donald Trump, el periódico británico Daily Mail publicó algunas imágenes donde Bryon Noem lucía vestido de manera extravagante, con una camiseta ajustada, senos postizos de gran tamaño y leggings ajustados como si se tratará de un travesti.

Dicha fue obtenida a partir un seguimiento que el medio informativo en cuestión les hizo a las comunicaciones establecidas presuntamente con tres mujeres con quienes solía intercambiar mensajes dejando al descubierto su fetichismo.

“Sin duda es impactante. ¿Lo confirmaron? Vaya, lo siento mucho por la familia si es así, es una lástima”, expresó el presidente Trump en un dialogo fugaz que tuvo con el medio informativo británico.

Posteriormente, en junio, Corinne Arnold, madre de Kristi Noem, corroboró que el distanciamiento entre Noem y el padre de sus tres hijos parecía definitivo.

“Ha sido difícil, pero sabíamos que esto iba a suceder, que se iban a divorciar. Le pregunté: ‘¿Qué pasa? ¿Van a volver a estar juntos?’. Y ella respondió: ‘No. No. Nos vamos a divorciar’”, expresó en una entrevista con el Daily Mail desde su vivienda, ubicada junto al rancho donde la pareja vivió y crio a sus vástagos.

Bryon Noem perdió la confianza de su esposa Kristi al aparecer en un comprometedor video donde se expone su manía de vestirse como mujer. (Crédito: Ben Curtis / AP)

En los registros judiciales del condado de Hamlin, Dakota del Sur, figura que, el 6 de abril, Noem solicitó su divorcio bajo el argumento de enfrentar diferencias irreconciliables con el hombre que eligió para formar una familia 34 años atrás. No obstante, los documentos no se publicaron en el servicio judicial en línea hasta el inicio de esta semana.

Cabe señalar que, desde hace cinco años, American Greatness, sitio web de noticias de corte conservador, divulgó el rumor de que Kristi Noem sostenía una relación sentimental con Corey Lewandowski, operador y estratega político que llegó a ser primer jefe de campaña de Donald Trump durante su carrera presidencial de 2016. Sin embargo, la ex secretaria de Seguridad Nacional lo negó de manera categórica.

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