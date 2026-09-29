Luis Fernando Tena dijo estar sorprendido por la goleada de 6-0 de Guatemala a El Salvador

La selección de Guatemala consiguió una contundente victoria por 6-0 ante El Salvador en el estadio El Trébol, durante la segunda jornada de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026. El resultado sorprendió incluso a su entrenador, Luis Fernando Tena, quien esperaba un encuentro mucho más cerrado.

El triunfo llegó gracias al triplete de William Jehú Fajardo y los goles de Darwin Lom, Rubio Rubín y Jorge Aparicio. Con este resultado, la Bicolor se colocó en el segundo puesto del Grupo B y se mantiene en la pelea por avanzar en la competición.

Además, Guatemala puso fin a una racha de cinco derrotas consecutivas y consiguió su primera victoria del año. Para Tena, el marcador fue mucho más amplio de lo que había imaginado antes del partido.

“Claro que es una sorpresa el marcador, nadie se espera un marcador así. Pensábamos ganar 1-0 o 2-1 y salir contento con una victoria apretada. Fue rarísimo el partido, donde a un equipo le sale todo bien y al rival todo mal. Nosotros tuvimos mucha puntería que nos faltó en Jamaica. Fue una sorpresa total el marcador por supuesto”.

??? Luis Fernando Tena, seleccionador de Guatemala, tras el triunfo por goleada 6-0 contra El Salvador: "Fue rarísimo el partido de hoy: a un equipo le sale todo y al otro todo mal".#ElSalvador #Fútbol #LaSelecta #Guatemala pic.twitter.com/XTHpoWu40X — El Salvador – Revista La Selecta ?? (@Laselecta__) September 29, 2026

El estratega mexicano reconoció que esperaba mayores dificultades ante El Salvador y consideró que la contundencia de sus dirigidos marcó la diferencia en el encuentro.

“Esperaba un partido mucho más complicado y por diferencia de un gol. El Salvador no pudo concretar. El resultado fue bueno por la alegría de la gente. Fue triste que no se llenara el estadio y es culpa nuestra. Los invitamos para que el próximo lunes se llene el estadio. El miércoles en la mañana viajamos y esperamos hacer un buen partido en Surinam. Nos dolió mucha la derrota en Jamaica y el resultado de esta noche fue una revancha”, agregó el técnico mexicano.

William Jehú Fajardo firma un triplete y se gana los elogios de Tena

Uno de los grandes protagonistas de la goleada fue William Jehú Fajardo, quien marcó tres tantos y firmó su primer triplete con la selección de Guatemala.

Guatemala impone condiciones y se lleva los tres puntos ?? pic.twitter.com/AHD8QQckut — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) September 29, 2026

Luis Fernando Tena destacó las condiciones ofensivas del futbolista, a quien ya seguía desde sus etapas con Mictlán y Antigua GFC. El entrenador también recordó su participación en el partido anterior ante Jamaica.

“Tenemos jugadores muy buenos y en buen nivel. Jehú lo veíamos en Mictlán y luego con Antigua GFC, entró muy bien en Jamaica. Es un jugador con mucho olfato de gol, tiene mucha intuición y es un buen definidor. Ha sido una gran revelación en ofensiva, como lo hizo Allen Yanes como central en los dos partidos”.

La actuación de Fajardo le dio a la Bicolor una contundencia que había echado en falta en sus compromisos anteriores. Sus tres anotaciones fueron parte de una noche en la que Guatemala aprovechó sus oportunidades y castigó los errores del conjunto salvadoreño.

Óscar Santis está en duda y Darwin Lom será baja ante Surinam

No todo fueron buenas noticias para Guatemala. Óscar Santis tuvo que abandonar el terreno de juego por una molestia muscular y su estado físico será evaluado mediante estudios médicos.

Tena reconoció que la lesión del atacante genera preocupación, mientras que confirmó que Darwin Lom no podrá jugar ante Surinam por acumulación de tarjetas amarillas.

“Santis tiene una dolencia muscular muy fuerte y sabremos la magnitud cuando le hagan una resonancia. No pinta bien la cosa. Será muy difícil que juegue y Darwin Lom tiene dos amarillas que tampoco jugará en Surinam”.

La posible ausencia de Santis y la baja confirmada de Lom representan dos contratiempos para el equipo guatemalteco, que deberá afrontar sus próximos compromisos con la intención de mantener el impulso conseguido ante El Salvador.

Guatemala se juega su futuro en la Liga de Naciones ante Surinam

La selección de Guatemala tendrá dos partidos consecutivos ante Surinam para cerrar esta fase de la Liga de Naciones de la Concacaf. El primero será el próximo viernes como visitante, mientras que el segundo se disputará el lunes en el estadio El Trébol.

Tena reconoció que la afición tuvo un papel importante en la victoria, aunque lamentó que el estadio no registrara una entrada completa. El entrenador espera que el resultado ayude a recuperar la confianza de los seguidores y que el próximo encuentro en casa cuente con un mayor respaldo.

“Ojalá sea una reconciliación con la afición. No podemos jugar si el estadio no está lleno y con buenas actuaciones podemos hacer que el público vuelva. El equipo como hoy lo seguirán viendo, nuestros jugadores tienen calidad, están unidos y convencidos. La diferencia de goles puede marcar la diferencia y esperemos que el próximo lunes se llene el estadio”.

La diferencia de goles podría tener un peso importante en la clasificación del Grupo B, por lo que Guatemala buscará mantener su contundencia en los dos encuentros restantes. Antes de regresar a casa, la Bicolor deberá afrontar la visita a Surinam con las ausencias de Darwin Lom y, posiblemente, Óscar Santis.

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