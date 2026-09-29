Más de 7 millones desplazados en el Congo y Trump pregunta a periodista: “¿Cómo va el ébola?”

La guerra en el este de la República Democrática del Congo volvió a quedar en el centro de una escena en la Casa Blanca, aunque por unos segundos la conversación tomó otro rumbo. El presidente Donald Trump interrumpió a una periodista que le preguntaba por el conflicto con Ruanda y terminó preguntándole por el ébola.

El intercambio ocurrió a inicios de esta semana durante una sesión de preguntas con periodistas. De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, la pregunta fue planteada por Hariana Verás, corresponsal angoleña de la Casa Blanca, quien acababa de regresar de la República Democrática del Congo.

Verás, recordó a Trump que su administración había participado en los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de paz entre Congo y Ruanda y le preguntó si pensaba intervenir nuevamente ante las acusaciones de que Kigali seguía incumpliendo el pacto.

?#DONALD_TRUMP SUR L'AGRESSION DU #RWANDA ?? CONTRE LA #RDC ??



« Nous allons l'arrêter s'il y a une violation, nous sommes au courant. Nous avons mis fin à la guerre entre le Congo et le Rwanda et ils ont tous les deux signé et ils ont tous les deux accepté, donc nous allons? pic.twitter.com/CfuyN497Cy — Patrick Bilambo (@BilamboPat30382) September 29, 2026

Trump respondió que actuaría si detectaba una violación del acuerdo. “Vamos a detenerlo si hay una violación”, afirmó, según CNN.

Sin embargo, la periodista insistió. Le dijo al presidente que había estado en Congo aproximadamente un mes antes y que había presenciado nuevamente la violencia contra civiles congoleños.

“¿Y usted presenció eso?”, preguntó Trump.

“Sí, señor presidente. Y tengo pruebas”, respondió Verás.

Fue entonces cuando Trump cambió el rumbo de la conversación.

Trump pregunta por el ébola

“¿Cómo va el ébola?”, preguntó el presidente.

Verás respondió que el virus estaba bajo control, aunque subrayó que el país todavía necesitaba ayuda para combatirlo. “Pero el mayor problema sigue siendo la guerra”, agregó la periodista.

La escena adquiere especial relevancia porque Congo atraviesa actualmente uno de los brotes de ébola más graves registrados. Reuters reportó este lunes que el país ya superó los 8,000 casos confirmados y 3,901 muertes, mientras continúa la presión sobre un sistema sanitario afectado por la inseguridad y la falta de personal.

President Trump will stop Rwanda’s violation of the Washington Accord pic.twitter.com/UMUhGa8QHO — Hariana Veras (@HarianaVeras) September 28, 2026

La respuesta estadounidense también ha sido objeto de controversia. En mayo, legisladores demócratas acusaron al gobierno de Trump de debilitar programas de salud internacional tras los recortes y cambios relacionados con USAID. Sin embargo, en septiembre el Departamento de Estado anunció otros $267 millones para la respuesta contra el ébola, elevando a $886 millones el compromiso estadounidense para enfrentar el brote.

Una guerra que todavía no termina

El otro asunto planteado por Verás sigue siendo una crisis humanitaria de gran magnitud. El Council on Foreign Relations señala que más de 7 millones de personas permanecen desplazadas en la República Democrática del Congo y que varias disposiciones del acuerdo de paz entre Congo y Ruanda continúan sin implementarse.

Al concluir el intercambio, Trump aseguró: “Me aseguraré de que todo salga bien. Eso es lo que hago. Me aseguro de que las cosas funcionen”.

Después, el presidente pasó al siguiente periodista y cerró la breve discusión sobre el conflicto africano.

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