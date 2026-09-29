Matan a tiros a un policía estatal de Kentucky durante una parada de tráfico en una autopista

Un policía estatal de Kentucky murió baleado mientras se encontraba de servicio en una autopista, lo que desencadenó una búsqueda de varias horas que terminó con la detención de un sospechoso, informaron las autoridades.

El agente Hayden Phillips, de 30 años, fue asesinado el lunes mientras patrullaba la Interestatal 65, cerca del marcador de la milla 38, en el condado de Warren, Kentucky.

Las autoridades describieron el hecho como un “ataque grave”, aunque inicialmente no proporcionaron detalles sobre las circunstancias del tiroteo.

Phillips era un veterano de tres años de la Policía Estatal de Kentucky y estaba asignado al puesto 3, en Bowling Green. Sus compañeros lo conocían como la unidad 369.

La policía buscó durante horas al sospechoso

Después del tiroteo, la Policía Estatal de Kentucky emitió una alerta para localizar un Honda Civic 2025 de color gris azulado que, según las autoridades, había estado relacionado con el incidente.

La policía advirtió inicialmente que la persona buscada podía estar armada y era considerada peligrosa.

Más tarde, las autoridades cancelaron la alerta después de que la Policía Metropolitana de Louisville detuviera al sospechoso.

El hombre fue identificado como Emonnie Branch. El coronel Phillip Burnett Jr., comisionado de la Policía Estatal de Kentucky, dijo que Branch sería acusado del asesinato de un agente de primera respuesta.

El fiscal federal Kyle Bumgarner señaló que Branch será trasladado al condado de Warren para enfrentar cargos estatales de asesinato.

Las autoridades no han informado por qué Phillips detuvo el vehículo ni si Branch tenía antecedentes penales.

“Tenemos tres niños pequeños que ya no tienen papá”

Phillips dejó a su esposa y a tres hijos pequeños.

“Fue asesinado sin sentido”, declaró Bumgarner durante una conferencia de prensa el lunes por la noche. “Tenemos una esposa que esperaba que su esposo regresara a casa. Tenemos tres niños pequeños que ya no tienen papá”.

El fiscal federal agregó que Phillips “hizo el sacrificio supremo” mientras cumplía con su labor de proteger a la comunidad.

Burnett prometió que la Policía Estatal de Kentucky buscará justicia por la muerte del agente.

Kentucky, please join Britainy and me as we pray for the family of @kystatepolice Trooper Hayden Phillips, whose life was taken today after being shot in the line of duty. Hayden was a hero who dedicated himself to protecting our commonwealth. — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) September 28, 2026

“Buscaremos justicia para Hayden. Permítanme repetirlo: buscaremos justicia para Hayden. No descansaremos hasta que esto suceda”, afirmó.

El comisionado también expresó sus condolencias a los familiares, seres queridos y compañeros de Phillips.

“Su dedicación al deber y su compromiso con el estado nunca serán olvidados”, dijo Burnett.

Phillips tenía tres años en la Policía Estatal de Kentucky

Phillips se incorporó a la Policía Estatal de Kentucky hace tres años y se graduó de la Clase de Cadetes 103.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, recordó al agente como un “héroe que dedicó su vida a proteger a nuestro estado”.

Además de destacar su trabajo como policía, Beshear señaló que Phillips era “un esposo dedicado y un padre amoroso de tres hijos”.

“Rodeemos a esta familia con nuestros brazos durante este momento inimaginable”, escribió el gobernador en redes sociales.

Otros funcionarios estatales y federales también expresaron sus condolencias por la muerte del agente.

La Policía Estatal de Kentucky publicó un mensaje de homenaje a Phillips: “Descansa en paz U/369. Nosotros nos encargamos desde aquí”.

La investigación continúa mientras Branch permanece bajo custodia y las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias que precedieron al tiroteo.

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