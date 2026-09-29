México envía otros 100 militares de Fuerzas Especiales a Sinaloa para frenar la violencia

Un nuevo contingente de 100 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales fue desplegado en Mazatlán, Sinaloa, con el objetivo de reforzar las operaciones de seguridad ante los niveles de violencia que persisten en el puerto.

De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el operativo de traslado se realizó desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México.

Los efectivos viajaron a bordo de una aeronave Boeing B-738 de la Fuerza Aérea Mexicana con destino a Mazatlán, donde se integrarán a las labores que actualmente realiza la 9/a. Zona Militar, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

Con este nuevo despliegue, la presencia de las Fuerzas Armadas en Mazatlán supera los 9,000 elementos, de acuerdo con la información proporcionada por la Defensa.

Elementos de Fuerzas Especiales llegaron a Mazatlán para reforzar la seguridad y brindar protección en las calles.??#Mazatlán #Sinaloa #HéroesMexicanos #EjércitoMexicano pic.twitter.com/WzJv8rKROf — ElOficialdeCuartel (@OfldeCuartel) September 28, 2026

Los integrantes de las Fuerzas Especiales participarán en patrullajes, reconocimientos terrestres y acciones de carácter disuasivo, principalmente en zonas conurbadas del municipio.

El despliegue ocurre después de que la presidenta Claudia Sheinbaum realizara una gira por Sinaloa la semana pasada y señalara que la presencia de las Fuerzas Armadas en la entidad se mantendría durante el tiempo que fuera necesario para atender la situación de seguridad.

La Defensa indicó que continuará participando en acciones encaminadas a combatir a las organizaciones delictivas y a detener a personas identificadas como generadoras de violencia en Mazatlán.

El nuevo contingente se suma así a las fuerzas federales que ya operan en el puerto como parte de la estrategia de seguridad implementada para contener los hechos violentos registrados en la región.

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