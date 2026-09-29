Precio del dólar en México hoy, 29 de septiembre del 2026: muy cerca de los $18 pesos

El mercado cambiario comienza este martes con la atención puesta nuevamente sobre el peso. Después de varios meses en los que la moneda mexicana había logrado mantenerse en niveles más fuertes, el movimiento reciente vuelve a poner el precio del dólar en el radar de quienes compran la divisa, realizan pagos en Estados Unidos o reciben dinero desde ese país.

Durante las primeras operaciones de este martes 29 de septiembre, el dólar estadounidense se cotiza en promedio en $17.92 pesos por unidad. La referencia llega después de una jornada complicada para el peso, marcada por la aversión al riesgo y las continuas tensiones entre Estados Unidos e Irán.

El movimiento llevó al peso a niveles que no se observaban desde marzo. La moneda mexicana llegó a negociarse momentáneamente en $17.0110 pesos por dólar, aunque posteriormente recuperó parte del terreno perdido. Cerca del cierre, se ubicó en 17.9592 unidades, con una depreciación de 1.6%.

El comportamiento contrasta con el registrado en agosto, cuando el peso mexicano llegó a cotizar alrededor de las 16 unidades por dólar. Ahora, la divisa estadounidense vuelve a acercarse a la referencia de los $18 pesos, un nivel relevante para quienes tienen gastos o compromisos financieros en dólares.

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), al cierre del lunes la moneda estadounidense se ubicó en $17.9445 pesos, tomando como referencia el promedio de las operaciones bancarias. Sin embargo, con todos los movimientos durante toda la jornada, el dólar cerró alrededor de $17.97 pesos por unidad en el mercado cambiario.

Para este martes, el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por Banxico durante los días hábiles, quedó establecido en $17.8413 pesos por dólar.

Por otra parte, el tipo de cambio utilizado para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses se fijó en $17.7100 pesos por cada divisa verde. Estas referencias oficiales se utilizan para operaciones específicas y no necesariamente corresponden al precio que encontrará un consumidor en una sucursal bancaria.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las instituciones financieras muestran diferencias entre el precio de compra y venta. Para este martes, la cotización del dólar en bancos en México es:

Banco Azteca: compra en $16.00 pesos y venta en $18.49 pesos.

BBVA México : compra en $16.43 pesos y venta en $17.56 pesos .

: compra en $16.43 pesos y . Banamex: compra en $17.42 pesos y venta en $18.46 pesos.

Las diferencias entre las cotizaciones de cada banco pueden representar una cantidad importante para quienes necesitan comprar o vender dólares. En los precios reportados para este martes, BBVA México presenta el precio de venta más bajo; en cuanto a la compra, Banamex ofrece el precio más elevado.

El tipo de cambio también resulta relevante para las familias que reciben dinero desde Estados Unidos. En estos casos, la cotización determina cuántos pesos recibirá una persona en México por cada dólar enviado. Para este martes, las compañías de transferencias internacionales reportan los siguientes tipos de cambio:

Western Union: $17.43 pesos mexicanos por cada dólar .

. MoneyGram: $18.34 pesos por cada dólar .

. Wise: $17.78 pesos mexicanos por cada dólar enviado desde Estados Unidos.

El avance reciente del dólar vuelve a colocar al peso mexicano bajo atención, especialmente después de que la moneda nacional alcanzara niveles más fuertes durante agosto. Para quienes necesitan comprar dólares, venderlos o enviar dinero a México, conviene revisar la cotización justo antes de confirmar la operación. El precio puede cambiar varias veces durante el día.

También te puede interesar: