Volkswagen lleva los videojuegos a sus autos, pero habrá que pagar

Una espera larga dentro del auto podría tener una nueva forma de pasar el tiempo. Volkswagen prepara una función que permitirá utilizar la pantalla central de varios de sus vehículos como plataforma para jugar videojuegos, aunque el entretenimiento tendrá un costo después del periodo de prueba.

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La propuesta estará disponible en Estados Unidos para determinados modelos 2027, entre ellos Atlas, Atlas Cross Sport, Tiguan, Golf GTI, Golf R e ID. Buzz.

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El sistema funcionará mediante AirConsole, una plataforma que transforma el teléfono del usuario en el control del juego.

AirConsole is officially live for the first @VW vehicles with ID. Software 5.0 and 5.2! ?? Plus, @TriviaCrack is now ready to challenge your knowledge during your drive break. pic.twitter.com/AKw1Rew7DH — AirConsole (@AirConsole) October 10, 2024

El teléfono se convierte en control

La idea es bastante sencilla. Los ocupantes escanean un código QR y pueden utilizar sus smartphones como mandos para jugar directamente desde la pantalla multimedia del vehículo.

Volkswagen anunció que habrá 20 títulos disponibles inicialmente. Entre ellos aparecen Tetris, UNO Car Party! y PAC-MAN Championship Edition, además de otros juegos como Golazo! y Memory Match.

La función tendrá una condición fundamental. Los videojuegos solamente podrán utilizarse cuando el vehículo esté detenido, por lo que no estarán disponibles mientras el automóvil se encuentre circulando.

También habrá juegos con sello Volkswagen

La experiencia no se limitará a colocar juegos convencionales en la pantalla. Algunos contenidos tendrán elementos desarrollados específicamente para los vehículos de la marca.

Una versión personalizada de Pac-Man, por ejemplo, incorporará referencias a Volkswagen y algunos de sus modelos. La iluminación ambiental de determinados vehículos también podrá reaccionar a lo que ocurre durante las partidas, creando una experiencia algo más inmersiva dentro del habitáculo.

La compañía busca así darle una identidad propia a la plataforma, en lugar de ofrecer únicamente un catálogo genérico de videojuegos.

El entretenimiento tendrá una suscripción

Aquí aparece el detalle que puede hacer que algunos conductores lo piensen dos veces. AirConsole estará integrado dentro del paquete de servicios conectados In-Vehicle Premium, que también puede incluir funciones como Wi-Fi, navegación avanzada y comandos de voz premium, dependiendo del vehículo.

Los compradores de Atlas, Atlas Cross Sport, Tiguan o Golf 2027 tendrán tres meses de acceso sin costo. En el caso del ID. Buzz, el periodo de prueba será de un año.

Después, el servicio tendrá un precio de $149 dólares al año. Por lo tanto, quien quiera utilizar los videojuegos tendrá que mantener activa la suscripción, aunque el paquete también incluya otras funciones conectadas.

Una función pensada para los tiempos muertos

Volkswagen apunta principalmente a esos momentos en los que el automóvil está detenido. Esperar a que termine una actividad, hacer una pausa durante un viaje o permanecer en una estación de carga son situaciones en las que el sistema podría tener sentido.

No pretende reemplazar una consola tradicional, pero sí convertir la pantalla que ya está instalada en el vehículo en algo más que un centro de navegación y conectividad.

La llegada de AirConsole también muestra cómo los fabricantes están buscando nuevos usos para las pantallas cada vez más grandes de sus vehículos.

En el caso de Volkswagen, la diferencia estará en saber si los conductores consideran que 20 juegos y una suscripción anual son suficientes para justificar convertir el auto, al menos durante las esperas, en una pequeña sala de videojuegos.

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