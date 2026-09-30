El Tricolor tiembla por una lesión de Gilberto Mora previo al choque ante Estados Unidos

La joya de la corona del balompié mexicano encendió las alarmas este miércoles en la concentración nacional luego de que el habilidoso Gilberto Mora sufriera una aparente lesión que hizo sudar frío al cuerpo técnico comandado por Rafael Márquez tras confirmarse que la mina de oro de los Xolos de Tijuana terminó entre algodones.

El juvenil mediocampista no vio acción en el amargo empate contra Perú debido a que lo estaban cuidando tras su soberbia actuación ante Colombia, donde se despachó con un golazo en Baltimore, pero una dolorosa molestia en el tobillo obligó a que lo mandaran directo a una resonancia magnética para conocer la gravedad del asunto.

??SELECCIÓN??



?GIL MORA, DUDA VS USA ???



El 10 del Tri se resintió del tobillo en el entrenamiento posterior al partido ante Perú.



Hoy fue llevado a una clínica para realizarse una resonancia y conocer la gravedad de la lesión.



Su participación ante Estados Unidos está en? pic.twitter.com/X4jsvc8eWg — Gibrán Araige (@GibranAraige) September 30, 2026

La de malas ocurrió durante la práctica posterior al duelo ante los incas, donde el Niño Maravilla llevaba a cabo ejercicios junto a los elementos que habían tenido pocos minutos en la cancha y fue justo en ese entrenamiento donde el cuerpo le pasó factura, obligándolo a detener su participación de forma inmediata por el intenso dolor.

El habilidoso atacante azteca tuvo que ser trasladado a una clínica médica de Nueva York para revisar la articulación, esperando que los estudios arrojen que solamente se trata de un fuerte golpe o un esguince ligero de esos que sanan rápido, aunque de todas formas su presencia para el clásico del fin de semana pende de un hilo.

Perder al jugador de diecisiete años significaría un periodicazo en el hocico para los planes del estratega nacional de cara a una rivalidad histórica contra el Tío Sam que data de hace 92 años, donde México presume 38 victorias por 24 de los norteamericanos, además de 17 dolorosos empates.

La hostilidad deportiva entre ambas escuadras escaló a niveles inimaginables desde aquella caída de la Copa Oro en mil novecientos noventa y uno con Bora Milutinovic en el banquillo azteca, llegando al punto más crítico en el Mundial de Corea y Japón de infratos recuerdos para el propio Káiser de Michoacán tras ver la tarjeta roja.

Esta edición del clásico en territorio de Arizona representaba la oportunidad perfecta para que Rafa Márquez siguiera calando piezas nuevas en su proceso, pero el panorama cambió drásticamente, puesto que el mismo timonel había confesado en la rueda de prensa que guardó a su número diez contra Perú para soltarlo con todo ante Pochettino.

? Una posible baja que pesaría mucho en el Tri? ????



Gilberto Mora es duda para el duelo ante Estados Unidos debido a una molestia en el tobillo. El juvenil será sometido a estudios para conocer la gravedad de la lesión ?



¿Llegará a tiempo para enfrentar al USMNT? ??? pic.twitter.com/cxDxeowBNd — AS México (@ASMexico) September 30, 2026

Aunque las oficinas del Tricolor todavía no comparten un reporte médico oficial que confirme los días que estará fuera de las canchas, todo apunta a que la joya azteca mirará el partido desde la tribuna ya que el cuerpo técnico no piensa arriesgar el físico de su jugador más prometedor en un simple encuentro de preparación.

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