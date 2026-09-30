El último baile de Messi arrancó con goleada 4-0 sobre la débil Bolivia

Mientras en las redes sociales se sigue cuestionando con fuerza por qué Argentina eligió a rivales tan débiles como Bolivia, Burkina Faso y Benín para el último baile de Lionel Messi con la albiceleste, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni inició con una contundente goleada de 4-0 sobre la escuadra verde la cartelera de duelos de homenaje para la Pulga.

En medio de un ambiente de fiesta total sobre la cancha del estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba, el cual tuvo una buena parte de sus tribunas sin utilizar debido al alto costo de los boletos, los aficionados locales disfrutaron ver cómo su escuadra empezaba a preparar todo de cara a la última gran función de su ídolo el próximo martes en el Monumental.

EL JUGADÓN DE FLORES Y EL GOL DEL FLACO LÓPEZ



El pibe de Boca entró sobre el final del partido y se mandó este jugadón. El Flaco recuperó en el área y la mandó a guardar por primera vez con la celeste y blanca. pic.twitter.com/MZC3KZKxjg — TyC Sports (@TyCSports) October 1, 2026

Los campeones del mundo no tuvieron compasión de su oponente y aplicaron el dicho popular de que si la vida te da limones, hay que hacer limonada, ya que la escuadra sudamericana saltó por el botín estrenando un nuevo trío de capitanes integrado por el Cuti Romero, Dibu Martínez y Lautaro Martínez, quienes ahora se repartirán el liderazgo junto a Alexis Mac Allister y Julián Álvarez.

Este grupo de figuras comandará a la sangre nueva con un nuevo capitán como el Cuti Romero, quien terminó ovacionado en el pasto del Mario Alberto Kempes tras estrenar la mítica cinta con un soberbio testarazo para firmar el 3-0 parcial, demostrando que lo viejo funciona a la perfección mientras lo nuevo empieza a tomar un vuelo espectacular.

¡CUTI ROMERO Y SU PRIMER GOL CON LA CINTA DE CAPITÁN!



A los 53', Romero puso el 3-0 para Argentina ante Bolivia. pic.twitter.com/RxwMDGTZfJ — TyC Sports (@TyCSports) October 1, 2026

De nueva cuenta, el pentagrama apareció en las manos de Lionel Scaloni, ya sin sus anteriores líderes como Ángel Di María, Nicolás Otamendi y el ya mencionado Messi, pero sí manteniendo la idea de bloque y movimientos tácticos donde amenazan la titularidad de Rodrigo De Paul y Giovanni Lo Celso.

Scaloni jugó al ajedrez en la cancha al apostar por dos laterales inéditos como Agustín Giay por la banda derecha y el debutante Román Vega por el costado izquierdo, además de innovar en el mediocampo con un doble cinco vertical donde Exequiel Palacios funcionó como tapón y Alexis Mac Allister se soltó al ataque en la línea de creación.

Estos dos futbolistas de inmensa calidad fueron las llaves para abrir un partido que casi no tuvo equivalencias, debido a que Mac Allister asistió con ventaja a Lautaro Martínez para el primer pepino de la noche, mientras que el Tucu Palacios habilitó de gran forma al habilidoso Nico Paz para colgar el 2-0 en el marcador.

En la zona de fuego, Scaloni repitió la fórmula del doble nueve con Lautaro y Julián Álvarez, permitiendo que la Araña saliera más del área para asociarse con Prestianni y Nico Paz, quienes se convirtieron en las grandes apuestas de la selección para este nuevo ciclo que empezó con el pie derecho rumbo a la justa mundialista.

El golazo de Nico Paz ?



¡Qué felices nos va a hacer este pibe! ?



?? ARGENTINA 2 – ?? Bolivia 0 pic.twitter.com/HIPUBgJS2b — Siempre Con Argentina??? (@siempreconargok) October 1, 2026

Aunque el trámite perdió un poco la forma por los constantes cambios, la noche cordobesa terminó redonda y plagada de debuts con las primeras veces de Equi Fernández, Valentín Gómez, Santiago Simón y Leonel Flores, llegando a 70 estrenos en la era de Scaloni, que cerró con el arco en cero y el primer gol del Flaco López.

Así, Argentina se medirá a Burkina Faso en el segundo duelo del último baile de Lionel Messi en el contexto internacional que tendrá su colofón el próximo martes en el estadio Monumental de River contra el desconocido combinado de Benín, pero, como dicen, lo que importa es la fiesta, no el invitado.

¡ARGENTINA ABRIÓ EL MARCADOR FRENTE A BOLIVIA!



A los 19', Lautaro Martínez puso el 1 a 0 en el amistoso que se disputa en el Estadio Kempes. pic.twitter.com/YGm7vjLaEr — TyC Sports (@TyCSports) October 1, 2026

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