Miles de mexicanos piden retirar fuero a senador acusado por EE.UU. de vínculos con el narco

Ciudadanos y abogados de Sinaloa entregaron ante el Senado de la República miles de firmas para solicitar que se retire el fuero constitucional al senador Enrique Inzunza Cázarez y que pueda enfrentar sin esa protección las acusaciones formuladas en su contra en Estados Unidos.

De acuerdo con el diario El Financiero, la Alianza de Abogados de Sinaloa llevó alrededor de 23,000 firmas al Senado, respaldadas por la plataforma Change.org.

La petición fue encabezada por la activista Vania Pérez Morales y el abogado Ricardo Beltrán Verduzco. La senadora priista Paloma Sánchez Ramos acompañó al grupo durante la entrega de las firmas.

El ingreso de los ciudadanos al Senado generó un momento de tensión, luego de que personal de seguridad les impidiera inicialmente el acceso. Finalmente, el grupo pudo ingresar y entregar la documentación.

Senado abre sus puertas tras protesta por firmas contra Enrique Inzunza



La protesta se registró en las inmediaciones del Senado, donde ciudadanos exigieron el acceso para entregar más de 20 mil firmas con las que solicitan la salida de Enrique Inzunza, senador de la República.? pic.twitter.com/CdWriBgaak — Artículo Sexto (@Art6to) September 29, 2026

Los promoventes también acudieron previamente a la Cámara de Diputados para presentar una solicitud de declaración de procedencia, con la intención de que se inicie el procedimiento correspondiente para retirar el fuero a Inzunza.

La solicitud ocurre después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó, el 29 de abril de 2026, sobre una acusación formal contra Inzunza y otros funcionarios y exfuncionarios mexicanos por cargos relacionados con conspiración para la importación de narcóticos y delitos vinculados con armas.

Inzunza se separó de la bancada de Morena después de que se conocieran las acusaciones estadounidenses. Durante la entrega de las firmas, los participantes reclamaron que el senador enfrente las investigaciones sin fuero.

La entrega de las firmas constituye una solicitud ciudadana y no implica por sí misma el retiro del fuero. Para que esto ocurra tendría que desarrollarse el procedimiento legislativo correspondiente.

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