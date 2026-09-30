Publicación de WhatsApp reveló que cuatro niños estaban solos mientras su madre viajaba en un crucero rumbo a Bahamas

Una publicación en WhatsApp llevó al padre de una bebé de 2 meses a llamar al 911 después de descubrir que su hija y sus tres hermanos estaban solos en un departamento de Florida, mientras su madre, Nathalie Belizaire, de 29 años, viajaba en un crucero de tres días con destino a las Bahamas.

El hombre contó a las autoridades que el 24 de septiembre vio en el estado de WhatsApp de Belizaire una imagen que parecía mostrar la compra de un boleto de Carnival Cruise Line. Ese mismo día habló con ella y, según su declaración, la mujer le dijo que dejaría a los menores bajo el cuidado de su bisabuela.

Posteriormente, el hombre acudió al apartamento ubicado en el área de Northeast 170th Street. Desde el exterior observó que el televisor estaba encendido y escuchó a los niños dentro de la vivienda. Al comprobar que no había ningún adulto a cargo, llamó al 911 para pedir ayuda.

Los bomberos encontraron a los menores en el baño

Agentes policiales y bomberos de Miami-Dade llegaron al domicilio y, ante la preocupación por el bienestar de los niños, entraron por la fuerza al apartamento. Los cuatro menores fueron encontrados juntos en el baño y sin supervisión de un adulto. Entre ellos había un bebé de 2 meses y un niño de 2 años.

La policía contactó a la bisabuela de los menores para confirmar si estaba a cargo de ellos. La mujer declaró que Belizaire le había informado que dejaría a los niños con ella porque iba a salir de la ciudad, pero aseguró que nunca llevó a los menores a su vivienda.

El hermano de Belizaire también declaró ante los investigadores. Según su testimonio, alrededor de las 8 de la noche del 26 de septiembre recibió un mensaje de su hermana en el que le pidió que comprobara que sus hijos estuvieran bien. Cuando intentó localizarla, la mujer no estaba en el domicilio y no pudo comunicarse con ella.

La madre había comprado un crucero a las Bahamas

Los investigadores determinaron que Belizaire había comprado un boleto para un viaje de tres días a las Bahamas a bordo del Carnival Conquest, con salida programada para el 25 de septiembre.

De acuerdo con el reporte policial, los cuatro menores permanecieron dentro del apartamento sin un adulto responsable mientras Belizaire se encontraba fuera de la ciudad.

La investigación permitió establecer que la mujer regresaría a través de PortMiami, por lo que agentes y detectives acudieron al puerto el 28 de septiembre de 2026 para esperarla.

Cuando Belizaire desembarcó del crucero, fue detenida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y posteriormente entregada a la policía de North Miami Beach.

Belizaire enfrenta cuatro cargos

La mujer enfrenta cuatro cargos de negligencia infantil sin lesiones corporales graves.

Según el informe de arresto, las autoridades consideran que los menores quedaron sin el cuidado y la supervisión necesarios, situación que, de acuerdo con los investigadores, los expuso a un riesgo considerable.

Belizaire se negó a declarar y ejerció su derecho a guardar silencio durante la investigación. Su abogado negó las acusaciones y señaló que la mujer rechaza los cargos en su contra.

La jueza impuso una fianza de 10 mil dólares

Belizaire compareció ante un tribunal de fianzas el martes, donde la jueza Mindy Glazer fijó una fianza de 10,000 dólares y ordenó que la acusada se mantuviera alejada de los menores.

Durante la audiencia, Glazer cuestionó que los cuatro niños hubieran permanecido solos durante varios días y puso especial atención en que uno de ellos era un bebé nacido en julio de 2026.

“¿Quién deja a un bebé solo así?”, preguntó la jueza durante la audiencia.

Las autoridades informaron que los cuatro menores están a salvo y bajo la custodia de servicios sociales mientras continúa el proceso judicial contra Belizaire.

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