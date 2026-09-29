Abogado de Lindsay Clancy pide desestimar el caso por la muerte de sus tres hijos

El caso de Lindsay Clancy, acusada de matar a sus tres hijos en Massachusetts, volvió a los tribunales después de que su juicio por triple asesinato terminara en un juicio nulo.

Durante una audiencia celebrada este martes en el Tribunal Superior de Plymouth, el abogado defensor Kevin Reddington pidió al juez William Sullivan que desestime los cargos contra Clancy, de 36 años.

La solicitud se presentó bajo la Regla 25 de Massachusetts, que contempla la posibilidad de declarar no culpable a un acusado cuando la Fiscalía no ha presentado pruebas suficientes para sostener el caso.

Reddington planteó un argumento que llamó especialmente la atención: sostuvo que el estado no consiguió demostrar que Clancy haya matado a sus hijos. La Fiscalía reaccionó con dureza y calificó esa postura de “ridícula”.

“Y ahora, por primera vez, la acusada alega que no hay pruebas de que ella haya hecho esto”, respondió la fiscal adjunta Shanan Buckingham durante la audiencia.

La funcionaria añadió que el expediente contiene una cantidad considerable de información que, según la Fiscalía, respalda la acusación contra Clancy.

El juez Sullivan escuchó los argumentos, pero no tomó una decisión inmediata. El magistrado dijo que analizará la petición y otros recursos presentados por las partes antes de pronunciarse.

El juez aplaza varias decisiones

La audiencia comenzó poco antes de las 10 de la mañana y estuvo centrada en varias mociones presentadas después de que el proceso judicial terminara sin un veredicto.

Sullivan decidió posponer algunas de ellas porque consideró que no estaba preparado para abordarlas en ese momento y señaló que tampoco todas las partes estaban listas para discutirlas.

La resolución sobre la solicitud de Reddington y otros planteamientos quedó programada para el 2 de noviembre.

Por ahora, tampoco hay una nueva fecha para repetir el juicio. Tanto la defensa como los fiscales coincidieron en que establecer un nuevo calendario sería prematuro, debido a que todavía quedan varios asuntos legales por resolver.

¿Qué pasó con los hijos de Lindsay Clancy?

Clancy enfrenta acusaciones relacionadas con la muerte de sus tres hijos: Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de apenas 8 meses.

Los hechos ocurrieron el 24 de enero de 2023. La Fiscalía sostiene que los menores murieron después de ser estrangulados con bandas elásticas.

La defensa no ha negado que los niños murieran, pero durante el proceso ha centrado su estrategia en el estado mental de Clancy.

Reddington ha argumentado que la mujer atravesaba un episodio de psicosis posparto cuando ocurrieron las muertes y que esa condición habría afectado su capacidad para comprender lo que estaba haciendo y controlar sus actos.

Ese planteamiento fue uno de los puntos centrales del juicio que terminó en un juicio nulo, dejando el caso sin un veredicto definitivo.

La defensa cambia el enfoque ante el tribunal

Durante la audiencia del martes, Reddington también cuestionó la manera en que Clancy ha sido presentada públicamente.

El abogado aseguró que su clienta fue demonizada por políticos, mencionando incluso al presidente Donald Trump.

Sin embargo, el elemento que más destacó de su intervención fue el argumento sobre la supuesta falta de pruebas. La defensa sostuvo que la Fiscalía no había demostrado que Clancy fuera responsable de las muertes.

La postura contrasta con el eje utilizado durante el juicio, en el que la defensa había puesto el foco en el estado psiquiátrico de Clancy y en la posibilidad de que la psicosis posparto hubiera alterado su percepción y capacidad de decisión.

La Fiscalía rechazó el nuevo planteamiento y defendió la solidez de la evidencia reunida durante la investigación.

Por ahora, el juez Sullivan mantiene el caso abierto y deberá decidir primero si acepta la solicitud para desestimar los cargos. Después de resolver las mociones pendientes, las partes tendrán que volver a discutir los siguientes pasos del proceso, incluido un posible nuevo juicio.

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