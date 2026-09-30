Rafa Márquez saca el pecho por los chavos y frena los reclamos de la tribuna

Mientras en las benditas redes sociales y en todo el entorno del Tricolor llovieron fuertes cuestionamientos para Rafael Márquez por haber aventado una alineación modificada en el amargo empate contra Perú, el Káiser de Michoacán defendió su decisión y dijo que casi nadie en su sano juicio se habría atrevido a hacer lo mismo.

El estratega azteca expuso sin pretextos que muy pocos en su posición habrían tenido los pantalones bien puestos para echar mano de un once inicial plagado de puros jovencitos inexpertos como el caso de Obed Vargas junto a Jeremy Márquez, Óscar García, Mateo Chávez, Denzell García y Everardo López, quienes apenas estuvieron arropados por Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo y Germán Berterame.

“CREO EN LA CALIDAD DE LOS JÓVENES”



“No sé quién más se hubiese atrevido a sacar un XI así”



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El histórico exdefensa del Barcelona y del León justificó su polémica estrategia explicando que la mejor opción del mundo es irlos calando desde ahorita para ver de qué madera están hechos y cómo se comportan bajo presión sobre el terreno de juego, en lugar de querer andar experimentando a la mera hora cuando las papas quemen de verdad en el torneo oficial.

En todo momento Márquez dejó en claro que son contados los entrenadores que se la juegan con la pesada playera de una selección nacional al colocar a tanta sangre nueva al mismo tiempo, sobre todo porque en la segunda mitad los cambios mantuvieron el mismo rumbo con los ingresos de Hugo Camberos junto a Santiago Sandoval y Diego Campillo para buscar la renovación completa.

Precisamente en el tema de Camberos y Sandoval, dijo que quisiera darles más tiempo a ambos en la cancha, sobre todo porque vienen haciendo un gran trabajo en su equipo, sobre todo porque son gente joven que requiere de seguirlos desarrollando y que sigan creciendo.

El Káiser destacó que es mil veces mejor que los muchachos cometan sus osotes ahorita mismo para que se vayan quitando por completo el miedo y los puros nervios de encima, abriendo así la enorme posibilidad de poder utilizarlos con mayor confianza en los compromisos de verdadera complejidad que se le vienen encima al apretado calendario del cuadro mexicano.

Finalmente, Márquez amarró su postura señalando que espera ver muy pronto a más futbolistas mexicanos picando piedra en las ligas de Europa para seguir creciendo como profesionales y convertirse en material de exportación para la selección, tal como es el caso de Gilberto Mora, de quien, según sus propias palabras, deberían existir al menos unos tres o cuatro chavos más.

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