Cámaras de seguridad captan la insólita fuga de un prisionero en Brasil al atravesar los barrotes

Un insólito escape quedó registrado por las cámaras de seguridad de una comisaría de Florianópolis, Brasil, luego de que un detenido lograra salir de su celda al atravesar un espacio de aproximadamente 15 centímetros entre los barrotes.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado 26 de septiembre en la Central de Plantão Policial de Santa Catarina.

De acuerdo con los reportes de medios locales, el detenido fue identificado como Érick Celestino Gomes, quien había sido arrestado horas antes por un caso relacionado con violencia doméstica.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran al hombre acercándose a los barrotes y comenzando a introducir los brazos y la cabeza por la abertura. Posteriormente consiguió deslizar el resto de su cuerpo hasta quedar fuera de la celda.

Una vez en el pasillo, incluso regresó para recoger sus zapatos. Después salió de las instalaciones caminando, sin que ningún agente lo interceptara en ese momento.

A prisoner in Brazil squeezed through the food slot gap in his cell bars and walked out. CCTV caught it.



It happened in the early hours of 26 September 2026 at the Florianópolis Police Duty Station in Santa Catarina, the Central de Plantão Policial. The man had been booked hours? pic.twitter.com/Q01JimA644 — Davian (@dhaevian) October 1, 2026

Según los reportes, el escape se produjo en cuestión de segundos y sin que fuera necesario cortar o dañar los barrotes de la celda.

El hombre había sido capturado en flagrancia en un taller mecánico del barrio Pantanal, en Florianópolis, antes de ser trasladado a la dependencia policial.

Después de detectar la evasión, las autoridades activaron un operativo para localizar al detenido. La Policía Civil de Santa Catarina también solicitó ante la Justicia su prisión preventiva.

Hasta la última información difundida sobre el caso, el hombre continuaba prófugo y las autoridades mantenían las labores de búsqueda.

Como consecuencia de la fuga, la celda fue clausurada y se anunció que sería sometida a modificaciones para reforzar las condiciones de seguridad de la instalación.

El caso generó atención debido a la facilidad con la que el detenido consiguió atravesar los barrotes y abandonar la comisaría sin ser interceptado por los agentes.

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