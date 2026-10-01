Miguel Ángel Chacón, nuevo jefe del arbitraje en Costa Rica: llega desde la Liga MX para fortalecer el VAR

El mexicano Miguel Ángel Chacón fue designado como nuevo responsable de la Comisión de Arbitraje de Costa Rica, desde donde tendrá entre sus principales objetivos fortalecer el uso del VAR y contribuir al desarrollo de los árbitros del país.

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) confirmó este miércoles el nombramiento y destacó la experiencia del mexicano en el arbitraje y, particularmente, en la implementación y operación de herramientas tecnológicas aplicadas al futbol.

Chacón se convierte en el tercer extranjero en ocupar este cargo en Costa Rica, después del argentino Horacio Elizondo, quien estuvo al frente entre octubre de 2023 y enero de 2025, y del chileno Enrique Osses, quien ejerció entre febrero de 2025 y agosto de 2026.

???El mexicano Miguel Chacón es el nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje de Costa Rica. pic.twitter.com/N9BBJC0Vx6 — Fox Deportes Costa Rica (@foxdeportes_cr) September 30, 2026

Costa Rica apuesta por la experiencia de Miguel Ángel Chacón en el VAR

La llegada del mexicano ocurre en un momento en el que el arbitraje costarricense mantiene el foco sobre el funcionamiento del videoarbitraje y las decisiones tomadas con apoyo de la tecnología.

“Con su llegada, la FCRF busca continuar fortaleciendo el referato (arbitraje) nacional y dar seguimiento al desarrollo de las herramientas tecnológicas que apoyan esta importante labor”, afirmó la FCRF.

Las decisiones arbitrales respaldadas por el VAR han generado constantes reclamos de los clubes de la primera división de Costa Rica, por lo que la experiencia de Chacón en esta área será uno de los principales elementos de su nueva gestión.

La liga de primera división costarricense comenzó a utilizar el VAR en septiembre de 2024 y se convirtió entonces en la primera competición de Centroamérica y la tercera de Concacaf en incorporar esta tecnología, después de México y Estados Unidos.

¿Qué experiencia tiene Miguel Ángel Chacón en la Liga MX?

Antes de llegar a Costa Rica, Miguel Ángel Chacón desarrolló buena parte de su trayectoria reciente en México. El mexicano se desempeñó durante siete años como coordinador del VAR de la Liga MX, participando en procesos relacionados con el desarrollo y la implementación del sistema de videoarbitraje.

La FCRF destacó precisamente su experiencia en el uso de herramientas tecnológicas y en la capacitación de los integrantes del arbitraje.

“En febrero del 2026 concluyó esta etapa como coordinador del VAR de la Liga MX. Posteriormente, se desempeñó como instructor de FIFA y Concacaf, donde participó en procesos de capacitación arbitral y proyectos vinculados con la tecnología VAR”, explicó la Federación.

Su experiencia también incluye trabajos relacionados con la formación de árbitros y con proyectos internacionales vinculados al videoarbitraje.

Miguel Ángel Chacón también conoce el Football Video Support

Además del VAR, Chacón cuenta con preparación en el Football Video Support (FVS) de la FIFA, una herramienta diseñada como alternativa al videoarbitraje convencional para determinadas competiciones.

La incorporación de esta experiencia será parte del trabajo del mexicano al frente de la Comisión de Arbitraje de Costa Rica, en un entorno donde la tecnología ocupa un papel cada vez más relevante en la toma de decisiones durante los partidos.

Con su llegada, la FCRF busca combinar la capacitación de los árbitros locales con el seguimiento de las herramientas tecnológicas utilizadas en el futbol costarricense.

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