Niña de 4 años muere baleada por su madre tras una disputa por su custodia en Texas

Una niña de 4 años murió baleada en una vivienda de Houston, Texas, poco después de que un juez otorgara su custodia principal a su padre. La policía señala que la madre de la menor fue quien disparó contra ella y posteriormente se disparó a sí misma.

La víctima fue identificada como Vivian Savella por el abogado de la familia en un comunicado divulgado esta semana.

“Nuestra familia está devastada”, comienza el mensaje. “Vivian tenía cuatro años. Era amada sin límites por su padre, Aaron, y por todos aquellos cuya vida tocó. No hay palabras para lo que nos han quitado”.

El hecho ocurrió el martes por la noche en una vivienda de Terra Reserve Place, en el extremo oeste de Houston.

La policía de Houston recibió una llamada poco después de las 5:45 p.m. por un tiroteo. Cuando los agentes llegaron, encontraron a Vivian muerta en el lugar.

La madre, una mujer de 30 años cuya identidad no ha sido divulgada, también resultó herida después de dispararse. Fue trasladada a un hospital en estado crítico y, según las autoridades, se espera que sobreviva.

La niña debía quedar bajo custodia de su padre

El tiroteo ocurrió el mismo día en que un juez de un tribunal de familia tomó una decisión sobre la custodia de Vivian.

Fuentes cercanas a la familia dijeron a KTRK que el juez había otorgado al padre la custodia principal de la niña y que la madre debía entregársela esa misma noche.

El abogado de la familia confirmó posteriormente esa circunstancia en el comunicado difundido por KPRC.

Según el mensaje, el padre, identificado únicamente como Aaron, había seguido las órdenes del tribunal durante el proceso de custodia.

“Aaron hizo todo lo que la ley exige de un padre que intenta proteger a su hijo”, señala el comunicado. “Confió en los tribunales. Cumplió cada orden. Esperó a que el proceso funcionara”.

El documento agrega que el martes un juez colocó a Vivian bajo su cuidado principal y que la niña debía regresar con él esa noche.

“Ella nunca llegó”, señala el comunicado.

El padrastro y una niñera estaban en la vivienda

La policía informó que había otras personas dentro de la vivienda cuando ocurrió el tiroteo.

De acuerdo con KHOU, un portavoz del Departamento de Policía de Houston explicó que el padrastro y una niñera se encontraban en el piso inferior cuando escucharon los disparos provenientes de la parte superior de la casa.

Ambos subieron y encontraron a las víctimas.

El padrastro intentó realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar a Vivian, pero no pudo salvarla.

Los investigadores posteriormente hablaron con el padrastro y la niñera como parte de las pesquisas.

La policía no ha informado públicamente qué ocurrió inmediatamente antes de los disparos ni ha divulgado detalles adicionales sobre cómo se desarrolló el incidente.

La investigación continúa

Las autoridades continúan investigando la muerte de Vivian y el disparo que sufrió su madre.

La mujer permanece hospitalizada y se espera que sobreviva a las heridas que se causó, según la policía.

Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente sobre posibles cargos relacionados con el caso.

Mientras la investigación continúa, la familia pidió respeto y privacidad durante el duelo.

“Pedimos al público que recuerde que hay padres en todas partes que luchan silenciosa y pacientemente, y dentro de la ley, para proteger a sus hijos”, señala el comunicado.

“Sus historias rara vez se cuentan, y deberían contarse”, agrega el mensaje.

La familia también agradeció las muestras de apoyo recibidas y pidió privacidad mientras enfrenta la muerte de Vivian.

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