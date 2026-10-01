Ronald Johnson anuncia entrega de 20 fugitivos a México; suman más de 370 desde el regreso de Trump

Estados Unidos entregó a México a otros 20 fugitivos buscados por delitos graves, con lo que la cifra de personas devueltas desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca supera las 370, informó este jueves el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson. El diplomático dio a conocer la operación mediante una publicación en su cuenta de X, aunque no proporcionó los nombres de los fugitivos, el lugar donde fueron detenidos ni explicó bajo qué mecanismo jurídico fueron entregados a las autoridades mexicanas.

Johnson señaló que entre los delitos por los que son buscados se encuentran homicidio, lavado de dinero, secuestro, tentativa de homicidio, agresión, robo, violencia doméstica y posesión de drogas, además de presuntos vínculos con organizaciones que Estados Unidos clasifica como “narcoterroristas”. “Estas devoluciones forman parte de los esfuerzos compartidos de nuestros países para hacer rendir cuentas a los criminales”, escribió el embajador.

More than 20 additional fugitives wanted in Mexico have been turned over to Mexican authorities, adding to the more than 350 already returned since the start of @POTUS @realDonaldTrump’s Administration. They are wanted for serious crimes including ties to narcoterrorist? pic.twitter.com/JFpvYCXiOU — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) October 1, 2026

Cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos

Johnson agregó que las entregas forman parte de la cooperación entre ambos gobiernos para perseguir a personas que intentan evadir la justicia trasladándose de un país a otro. “Cuando trabajamos juntos, enviamos un mensaje claro: no importa a dónde huyan, serán encontrados y llevados ante la justicia”, afirmó.

El anuncio representa un nuevo aumento frente a las cifras difundidas anteriormente por el propio embajador. En junio, Johnson había informado que Estados Unidos había entregado a México a 313 personas desde el inicio de la segunda administración de Trump, en enero de 2025.

La cooperación en materia de seguridad también ha incluido operaciones en sentido contrario. México ha trasladado a Estados Unidos a 92 personas reclamadas por autoridades estadounidenses en tres operativos realizados entre febrero de 2025 y enero de 2026. Entre los enviados a Estados Unidos se encuentran Rafael Caro Quintero; Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”; Servando Gómez Martínez, “La Tuta”; los hermanos Treviño Morales y Antonio Oseguera Cervantes, entre otros integrantes o presuntos operadores de organizaciones criminales.

El intercambio de personas buscadas por la justicia se ha convertido en uno de los principales componentes de la cooperación bilateral en seguridad, mientras ambos gobiernos mantienen negociaciones y acciones conjuntas contra organizaciones del crimen organizado.

Las autoridades estadounidenses no informaron por ahora cuándo fueron realizadas las nuevas entregas ni ofrecieron detalles adicionales sobre los 20 fugitivos.

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