Sylvester Stallone arremete contra los actores en películas de superhéroes.

El actor estadounidense Sylvester Stallone cuenta con más de 30 años de trayectoria artística, con los que ha recolectado decenas de anécdotas sobre las que habla en su libro de memorias titulado “Steps”.

Fue justamente en medio de la promoción de dicha obra literaria que el histrión detrás de “Rocky” reflexionó sobre los desafíos de interpretar a figuras con musculaturas, argumentando que existen algunos intérpretes de acción que recurren a métodos “antinaturales” para conseguirlos.

“Chicos… ¿De verdad creen que estos tipos son naturales? Si intentas interpretar a una especie de superhéroe o a alguien que está por encima de lo normal, no puedes”, cuestionó durante el encuentro con la prensa y público.

Según su testimonio, “es casi como ponerse parte de un disfraz. Durante seis u ocho semanas, visualizas ese personaje. Y luego te lo quitas”.

Gracias a su propia experiencia, Sylvester Stallone apuntó a que no existe forma saludable de alcanzar esos niveles de musculatura, lo que puede poner en riesgo la vida de los intérpretes.

“Nadie lo consigue sin aditivos ni drogas; no me importa lo que digan… puras tonterías. Si vas a trabajar y a intentar mantenerte en forma durante seis meses seguidos y solo comes yogur y pudín, no va a suceder. Tienes que hacerlo”, lamentó.

Sylvester Stallone se sincera sobre su propia experiencia con la bulimia

En dicha entrevista, el famoso de 80 años de edad reconoció que sufrió su propio “infierno” intentando mantenerse en forma para dar vida al personaje de ‘Rocky’.

“Se convirtió en una obsesión, muy grave. Llegó al punto de que desarrollé bulimia. Llegué a tener un 2.6% de grasa corporal cuando estaba rodando Rocky III … y no podía retener nada en el estómago“, recordó.

“Me obsesioné tanto con mantenerme en ese nivel de forma física que me afectó”, indicó en ese entonces.

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