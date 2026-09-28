Stallone contó el alto precio que pagó por su físico en “Rocky III”: bulimia y esteroides

Sylvester Stallone habló por primera vez de uno de los períodos más extremos de su carrera: la transformación física que realizó para interpretar a Rocky Balboa en Rocky III.

El actor, de 80 años, reveló que llegó a desarrollar bulimia mientras intentaba mantener un porcentaje de grasa corporal extremadamente bajo y reconoció que también utilizó esteroides para conseguir el físico que buscaba.

“Se convirtió en una obsesión. Muy grave”, dijo Stallone en una entrevista publicada por The New York Times. Luego agregó: “Llegó al punto en que me volví bulímico”.

Stallone llegó a 2.6% de grasa corporal para “Rocky III”

El actor explicó que durante la preparación de Rocky III, estrenada en 1982, llegó a reducir su grasa corporal hasta 2.6%. Según relató, estaba tan concentrado en mantener ese nivel de definición que llegó a un punto en el que no podía —o no quería— retener la comida.

Stallone describió aquella etapa como una forma de “obsesión con el culto al cuerpo”, derivada de su deseo de transformar a Rocky en un personaje mucho más atlético, agresivo y definido que en las primeras películas.

El actor contó por primera vez que desarrolló bulimia mientras preparaba su cuerpo para la tercera película de Rocky. “Se convirtió en una obsesión”, reconoció Crédito: Kevin Wolf | AP

El cuerpo se convirtió en una “armadura”

Stallone recordó que inicialmente veía su físico como una herramienta para construir a sus personajes. En las primeras películas, Rocky tenía una apariencia más convencional. Pero con el paso de los años, el actor comenzó a pensar que el personaje debía parecer más atlético y vanidoso.

Después llegó Rambo, que requería, según su visión, un físico todavía más salvaje y funcional.

Stallone explicó que comenzó a diseñar su cuerpo con la idea de parecerse a “un jaguar” o un gato: no tan voluminoso como Arnold Schwarzenegger, sino más flexible, rápido y agresivo.

La transformación terminó convirtiéndose en algo mucho más personal. “Era mi armadura”, explicó sobre la relación que llegó a tener con su físico.

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Stallone también reconoció que usó esteroides

La transformación no se produjo únicamente mediante entrenamiento y dieta. Cuando le preguntaron directamente si había utilizado esteroides, Stallone reconoció que sí. Explicó que los utilizaba siguiendo ciclos de seis semanas de uso y seis semanas de descanso.

El actor sostuvo que determinados niveles de musculatura y definición corporal no se consiguen únicamente mediante ejercicio y alimentación. Pero también admitió las consecuencias. “Eso también tuvo un precio terrible”, dijo.

La dieta extrema de “Rocky III”

Stallone ya había hablado anteriormente sobre lo restrictiva que fue su alimentación durante aquella película. En entrevistas previas contó que llegó a consumir cantidades extremadamente bajas de calorías y que buena parte de su dieta estaba basada en alimentos como atún.

Eestatua de bronce de Sylvester Stallone, que representa al boxeador de la película “Rocky III”, cerca de las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia. Crédito: Matt Rourke | AP

La falta de energía terminó afectando incluso su capacidad mental. El actor recordó haber sufrido problemas de memoria y otros efectos físicos debilitantes durante esa etapa.

La revelación de que sufrió bulimia, sin embargo, es nueva. En la conversación con The New York Times, Stallone incluso remarcó que era la primera vez que lo hacía público.

El actor identificó un momento concreto en el que comenzó a separarse de esa obsesión física. Fue durante el rodaje de “Cop Land”, estrenada en 1997. Para interpretar al sheriff Freddy Heflin, Stallone tuvo que hacer prácticamente lo contrario de lo que había hecho durante décadas: aumentar de peso y mostrar un personaje físicamente vulnerable.

El papel, dijo, le permitió sentirse “algo liberado” de la necesidad permanente de mantener la imagen del héroe de acción musculoso.

“He abusado de mi cuerpo”

Stallone también relacionó esa etapa de su carrera con los problemas físicos que arrastra décadas después. El actor afirmó que ha tenido nueve operaciones de espalda, dos operaciones de hombros y tres fusiones cervicales. “Sí, he abusado de mi cuerpo”, reconoció.

A los 80 años continúa entrenando y manteniéndose activo, pero asegura que ya no considera su cuerpo la misma “armadura” que representaba para él décadas atrás.

El consejo que Stallone le daría hoy a su versión más joven

Al mirar hacia atrás, el actor asegura que tomaría decisiones diferentes. Especialmente, evitaría realizar personalmente muchas de las escenas de riesgo que terminaron provocándole lesiones. “Si pudiera hacerlo otra vez, diría: deja que otro lleve la bandera y no hagas tus propias escenas de riesgo”, contó.

La reflexión forma parte de una entrevista publicada pocos días antes de la salida de sus nuevas memorias, “The Steps”, prevista para el 29 de septiembre.

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