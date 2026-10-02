Adiós a pedir permiso: el FP-7 y la revolución balística ucraniana que cambia las reglas del juego

El mapa bélico en Europa del Este se está transformando a golpe de ingeniería rápida y talleres clandestinos. Quien siga pensando en Ucrania como aquel país que en 2022 dependía exclusivamente del teléfono rojo con Washington o Bruselas para conseguir cada proyectil vive en el pasado.

Hoy la industria militar de Kiev corre a velocidad de crucero para responder a las oleadas de ataques rusos, y su último gran golpe sobre la mesa tecnológica tiene nombre propio, el misil balístico táctico FP-7. Desarrollado bajo un secretismo casi absoluto por la firma local Fire Point, este proyectil representa un verdadero salto cualitativo hacia una soberanía militar real donde los ingenieros locales marcan el ritmo del campo de batalla.

Qué es el FP-7 y cuáles son sus capacidades técnicas reales

El FP-7 nace con una premisa sumamente pragmática, ser rápido de ensamblar, letalmente preciso y capaz de burlar las defensas antiaéreas enemigas sin costar una fortuna. Hablamos de un misil balístico de corto alcance diseñado para recorrer entre 200 y 250 kilómetros, transportando una potente ojiva explosiva que ronda los 150 a 200 kilogramos de carga útil. Su perfil de vuelo sigue una trayectoria balística clásica que alcanza el espacio cercano antes de caer a velocidades hipersónicas sobre el objetivo, un detalle crucial porque vuelve su intercepción una auténtica pesadilla para los sistemas rusos como el S-300 o el Pantsir.

A diferencia de los drones de largo alcance que tardan horas en alcanzar sus metas y hacen mucho ruido al acercarse, el FP-7 llega en cuestión de minutos, reduciendo a cero el tiempo de reacción del enemigo. Incorpora sistemas de guía inercial combinados con navegación satelital reforzada contra la guerra electrónica rusa, asegurando que el margen de error en el impacto sea mínimo. No estamos ante un proyecto teórico sobre papel, sino ante un vector que ya ha visto fuego real en combate y que busca convertirse en la columna vertebral de la artillería pesada ucraniana.

Cuánto cuesta y qué tiempo requiere fabricar el misil FP-7

La magia detrás del FP-7 reside tanto en su aerodinámica como en su modelo financiero y productivo. Mientras que un misil occidental equivalente de la familia ATACMS puede superar con creces los tres millones de dólares por unidad, el coste proyectado de cada FP-7 se mantiene por debajo del millón de euros, alrededor de $1.1 millones de dólares. Esta drástica reducción económica se debe al uso intensivo de componentes comerciales de doble uso adaptados localmente, técnicas de manufactura aditiva y una cadena de suministro descentralizada que evita los carísimos márgenes de la industria de defensa tradicional.

En cuanto a los tiempos, levantar una línea de montaje balística desde cero suele tardar lustros en cualquier país occidental, pero Ucrania ha comprimido esos plazos a una velocidad de vértigo. El ciclo de ensamblaje final de una unidad funcional de este misil oscila entre unas pocas semanas y un par de meses, apoyándose en pequeños talleres protegidos bajo tierra y repartidos por diversas regiones para blindar la producción frente a los bombardeos enemigos. Esta estructura ágil permite iterar el software y los componentes de guiado en tiempo real tras cada lanzamiento, aprendiendo de inmediato de cada situación real en el frente.

Cómo ayuda el FP-7 a golpear posiciones rusas sin depender de terceros

Tener un misil de fabricación doméstica cambia por completo el tablero estratégico para Kiev por una razón demoledora, la total libertad operativa. Durante años, las donaciones de armamento occidental han llegado acompañadas de interminables líneas rojas diplomáticas, vetos geográficos y temores a una escalada que ataban las manos de las fuerzas ucranianas. Con el FP-7 en servicio, Ucrania no necesita pedir luz verde a ningún gobierno extranjero para seleccionar sus blancos prioritarios.

El alcance del proyectil permite alcanzar con precisión quirúrgica centros de mando avanzados, nudos logísticos ferroviarios, depósitos de combustible y aeródromos tácticos situados tras las líneas del frente o en zonas fronterizas clave. Al golpear la retaguardia inmediata de las tropas rusas, Kiev desbarata la preparación de nuevas ofensivas antes de que las tropas enemigas pisen el barro. Esta autosuficiencia demuestra que Ucrania ha madurado hasta convertirse en un actor tecnológico con voz y capacidad de disuasión propias, capaz de diseñar el armamento que necesita para defenderse y de construirlo en su propia tierra.

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