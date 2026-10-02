Celinee Santos le envía un fuerte mensaje a Fabio Agostini, el ganador de “La Casa de los Famosos 6”

Celinee Santos fue invitada al podcast “Cara a cara con Rodner”. En la entrevista con el periodista venezolano, la dominicana habló sobre sus inicios en el mundo de la belleza, del modelaje y de los reinados, así como de su paso por realities como “Top Chef VIP 4” y “La Casa de los Famosos 6”.

Rodner Figueroa aprovechó la oportunidad para aclarar muchas dudas. Una de ellas, la razón por la cual muchos compañeros de Celinee llegaron a molestarse tanto con ella, por saber que esta contaba con incapacidad médica; por eso no llegaba a la competencia de cocina, pero sí iba de compras, al gimnasio e inclusive a restaurantes para disfrutar de una deliciosa comida.

La dominicana explicó que ella ya se sentía bien como para no quedarse encerrada dentro del hotel, pero que su doctor fue claro con ella y con la producción del programa, destacando que ella tenía alrededor de tres semanas de incapacidad y que por esta razón no podía regresar a la competencia. Cuando la exigencia misma del programa podía imposibilitar su recuperación.

Luego, Celinee le respondió fuerte y claro a Fabio Agostini, quien aseguró que ella era una mala perdedora. Primero empezó diciendo que cómo es posible que el español hable así de ella, cuando le está no solo ofreciendo trabajo, sino viendo por qué en algún lugar le ofrecen un reconocimiento por su trabajo. “Te estoy ofreciendo trabajo, compartir contigo algún reconocimiento, porque no te han dado nada…” También recalcó que lo que a Fabio le hace falta es el cariño del público.

La entrevista llegó al programa “En Casa con Telemundo”, en donde discutieron las declaraciones de Celinee. Todos aprobaron las palabras de la dominicana, destacando que la persona que más ganó de este reality ha sido Celinee Santos Frías porque ha sabido gestionar mejor sus oportunidades, estar incluso más presente en la vista del público.

Mientras que Fabio, como muchos otros exhabitantes de la pasada temporada, ha estado trabajando en otros países, razón por la cual sus noticias no llegan hasta las pantallas de la televisión hispana. Mientras que otros parecen forzar demasiado eventos, encuentros con tal de presumir un cariño que, si bien existe, no es tan apabullante como el que sí reciben “Los guerreros de la luz”.

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