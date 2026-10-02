Crece el rechazo en la frontera de Texas a las nuevas operaciones migratorias de ICE

Las nuevas operaciones migratorias están generando preocupación entre residentes de varias comunidades fronterizas de Texas. Una encuesta realizada en El Paso y el Valle del Río Grande encontró que 63% de las personas consultadas considera que las tácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han ido demasiado lejos.

El estudio, publicado por la ACLU de Texas, también encontró que casi la mitad de los participantes dijo que ellos, un familiar, un amigo o algún conocido habían sido detenidos, interrogados o cuestionados sobre su estatus migratorio por agentes federales o policías estatales y locales.

La presencia de agentes ya es parte de la rutina

La encuesta fue realizada por Change Research entre el 25 de agosto y el 2 de septiembre. Participaron 1,031 adultos de El Paso y de los condados de Cameron, Hidalgo, Starr y Willacy, en el Valle del Río Grande.

Uno de los datos que más llama la atención es la frecuencia con la que los residentes dicen encontrarse con agentes. Casi 4 de cada 10 personas aseguraron que ven diariamente a agentes de la Patrulla Fronteriza, ICE, policías estatales u otras fuerzas del orden. Otro 25% dijo encontrarlos varias veces por semana.

Para muchos participantes, esa presencia no se traduce necesariamente en una mayor sensación de seguridad. 53% respondió que la presencia de la Patrulla Fronteriza y la colaboración entre policías locales y autoridades migratorias hacen más difícil la vida diaria sin volver más seguras sus comunidades.

En cambio, 34% consideró que esa presencia sí contribuye a mejorar la seguridad.

Casi la mitad reportó experiencias con autoridades

El sondeo también preguntó directamente por encuentros relacionados con el estatus migratorio. En el Valle del Río Grande, 48% dijo que ellos mismos, un familiar, un amigo o un conocido había sido detenido, interrogado o cuestionado por la Patrulla Fronteriza, ICE o policías estatales y locales.

En El Paso, la cifra llegó al 50%. El informe aclara que estos porcentajes combinan experiencias personales con situaciones que les ocurrieron a familiares, amigos o conocidos. Es decir, no significa que la mitad de todos los participantes haya sido detenida directamente.

Los operativos también están cambiando algunas rutinas

La encuesta encontró que las preocupaciones relacionadas con los operativos migratorios están afectando actividades de la vida cotidiana.

Alrededor de 2 de cada 10 personas dijeron haber reconsiderado ir a la escuela, asistir a la iglesia, participar en eventos comunitarios o incluso acudir al médico debido a estos operativos.

Además, 28% señaló que las acciones migratorias recientes aumentaron el estrés o la ansiedad de ellos mismos, de un familiar o de un amigo. Uno de cada cinco participantes dijo tener miedo de quedar atrapado en un operativo.

Otro dato que destaca el estudio es que 25% de los encuestados afirmó que la preocupación por la aplicación de las leyes migratorias lo hace menos propenso a denunciar un delito ante la policía.

¿Qué debería ser prioridad para la policía?

Los participantes también fueron consultados sobre las tareas que deberían ocupar el primer lugar para las policías estatales y locales.

El 64% respondió que la principal prioridad debería ser prevenir y resolver delitos violentos, mientras que quedó en segundo plano la aplicación de las leyes migratorias.

La diferencia refleja una preocupación expresada por los residentes: algunos consideran que las autoridades locales deberían concentrarse principalmente en los problemas de seguridad de sus comunidades y no en colaborar con los operativos migratorios federales.

La mayoría considera que ICE ha ido demasiado lejos

La pregunta sobre las tácticas de ICE arrojó uno de los resultados más contundentes del estudio. 63% de los participantes dijo que las acciones de la agencia han “ido demasiado lejos”.

Aproximadamente 2 de cada 10 consideraron que las medidas utilizadas por ICE son adecuadas.

El resultado fue presentado por la ACLU de Texas como una señal del rechazo que, según la organización, existe hacia las actuales políticas migratorias en estas comunidades fronterizas.

La ACLU también recogió testimonios de participantes que hablaron sobre perfilamiento racial, presencia de agentes y temor a que personas que no representan una amenaza sean detenidas durante los operativos.

También hay preocupación entre votantes de Trump

El estudio incluyó a personas con diferentes posiciones políticas, incluso algunos residentes que dijeron haber votado por Donald Trump en 2024.

Uno de los participantes del Valle del Río Grande cuestionó que se deporte a inmigrantes que considera trabajadores y destacó el papel que, en su opinión, han tenido los inmigrantes en la construcción del país.

Otro votante de Trump señaló que las acciones de ICE están afectando al sector de la construcción y expresó preocupación por el impacto económico de los operativos.

También hubo participantes que hablaron del efecto que estas acciones tienen sobre los niños. Una persona del Valle que dijo haber votado por Kamala Harris en 2024 describió el miedo que algunos menores sienten al ver la preocupación de sus padres frente a las autoridades.

¿Qué opinan sobre la gestión de Trump?

La encuesta también preguntó a los residentes sobre la gestión del presidente Donald Trump. Entre todos los participantes, 34% dijo aprobar su desempeño, mientras que 60% manifestó desaprobación.

En el Valle del Río Grande, la desaprobación llegó al 57%, mientras que en El Paso alcanzó 65%. Estos datos corresponden exclusivamente a las personas que participaron en este estudio y no representan por sí mismos la opinión de todos los habitantes de Texas.

Además, la encuesta fue encargada por la ACLU de Texas, una organización que mantiene una postura pública crítica frente a determinadas políticas migratorias. Por ello, sus conclusiones deben diferenciarse de los datos obtenidos directamente de las respuestas de los participantes.

Los arrestos migratorios han aumentado

El sondeo se conoce mientras ICE mantiene un alto nivel de arrestos migratorios en Estados Unidos. De acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional citadas por NBC News, ICE realizó 50,925 arrestos en agosto, lo que representó un tercer récord mensual consecutivo.

En Texas, el Deportation Data Project, una iniciativa vinculada a la Universidad de California en Berkeley y UCLA, contabilizó 10,331 arrestos de ICE en julio, frente a 5,787 registrados en julio del año anterior.

Ese mismo proyecto encontró que 73.5% de las personas arrestadas por ICE en julio en todo el país no tenía condenas penales, mientras que 1.6% tenía condenas por delitos violentos.

Estos datos forman parte del contexto en el que los residentes fronterizos describieron sus preocupaciones sobre las operaciones migratorias y el tipo de personas que están siendo detenidas.

El debate llega antes de las elecciones de medio término

La publicación de la encuesta ocurre mientras se acercan las elecciones de medio término del 3 de noviembre, en las que se renovarán distintos cargos federales y estatales.

La ACLU de Texas presentó el estudio dentro de ese contexto, pero los resultados no permiten determinar cómo votarán los participantes ni anticipar el resultado de las elecciones.

El sondeo se limita a las respuestas de los 1,031 adultos consultados en El Paso y los cuatro condados del Valle del Río Grande incluidos en la investigación.

La organización sostiene que los resultados muestran una preocupación amplia por la forma en que se están realizando los operativos migratorios. Sin embargo, sus conclusiones representan la interpretación de la ACLU sobre los datos y no una evaluación independiente de las políticas del gobierno.

Residentes dicen sentirse “invadidos”

Durante la presentación del informe, Osvaldo Grimaldo, estratega de políticas de la ACLU de Texas y originario del Valle del Río Grande, habló sobre la frecuencia con la que los residentes ven a agentes federales en sus comunidades.

Grimaldo señaló que para alguien que llega de otra parte del país puede resultar sorprendente encontrarse con tantas agencias patrullando las calles, mientras que para quienes viven en la frontera esa presencia se ha convertido en algo cotidiano.

La ACLU de Texas sostiene que los resultados reflejan una preocupación que va más allá del estatus migratorio y alcanza actividades básicas de la vida diaria, desde llevar a los hijos a la escuela hasta acudir a un hospital o denunciar un delito.

El Departamento de Seguridad Nacional y la oficina del gobernador de Texas, Greg Abbott, fueron consultados sobre los resultados de la encuesta, pero al cierre del reporte no habían respondido.

Por ahora, el estudio ofrece una fotografía de cómo ven las operaciones migratorias los residentes consultados en dos de las principales zonas fronterizas de Texas. La mayoría de los participantes considera que las tácticas de ICE han ido demasiado lejos y más de la mitad cree que la presencia de autoridades migratorias está haciendo más complicada la vida cotidiana en sus comunidades.

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