Cucurella reconoce que el Real Madrid no ha tenido el comienzo de temporada que esperaba

La presencia de tres jugadores del Real Madrid en la convocatoria de España fue destacada este viernes por Marc Cucurella, quien valoró el crecimiento de sus compañeros en la selección y, al mismo tiempo, reconoció que el conjunto blanco todavía atraviesa una etapa de adaptación tras el cambio de entrenador.

El defensa compareció junto al seleccionador Luis de la Fuente en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo, donde España se enfrentará este sábado a República Checa por la tercera jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League.

Cucurella fue consultado por la diferencia entre el momento que atraviesa la selección española y el comienzo de temporada del Real Madrid. Para el futbolista, una de las claves está en el tiempo que lleva trabajando cada grupo.

“Al final, todo es un proceso. En la selección, hace tiempo que tenemos al míster. Muchos de los jugadores, o la base, llevan un montón de años juntos y al final, como todo en todo en la vida, es conocerse, entender y aceptar que estamos en un proceso”, reflexionó.

En el Real Madrid, el escenario es diferente. José Mourinho acaba de asumir como entrenador y varios integrantes de la plantilla han contado con poco tiempo de preparación durante la pretemporada, una circunstancia que, según Cucurella, hace prematuro sacar conclusiones definitivas sobre el rendimiento del equipo.

“Acabamos de empezar con un entrenador nuevo, muchos de los jugadores hemos tenido poco tiempo de pretemporada y es pronto para hablar. Quizá, el inicio no ha sido el que todos esperábamos“, explicó el defensa catalán.

?? Cucurella, muy claro sobre su diferencia de nivel entre la Selección y el Real Madrid:



? "Es un nuevo club para mí y apenas llevo 10 partidos".



? "Hay cosas que mejorar, pero voy a poner lo mejor de mi". pic.twitter.com/uaiNOkpe2t — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 2, 2026

Cucurella confía en una evolución durante la temporada

Aunque reconoció que el arranque no cumplió con las expectativas, Cucurella recordó que el balance sobre el trabajo de un equipo llegará más adelante, cuando termine la temporada y puedan medirse los resultados alcanzados.

“Lo que se va a valorar es a final de temporada, lo que consigamos, a dónde lleguemos, y ahí es donde podremos valorar el trabajo que hemos hecho”, expuso.

El jugador también se refirió a la incorporación del delantero Carlos Espí a la convocatoria de España. Con su llegada, el Real Madrid cuenta ahora con tres futbolistas en la selección, junto al defensa Dean Huijsen, después de que el club no tuviera representantes en la plantilla española durante el Mundial.

Para Cucurella, esa presencia responde a las expectativas que genera una institución de la dimensión del conjunto madrileño. El futbolista considera que contar con jugadores convocados por sus selecciones forma parte de las aspiraciones del club.

La reflexión del defensa llega mientras España prepara su compromiso frente a República Checa y el Real Madrid continúa con un nuevo proyecto deportivo. Para Cucurella, el momento actual debe entenderse dentro de un proceso que todavía tiene margen para desarrollarse y cuyo resultado, según sus palabras, podrá valorarse al cierre de la temporada.

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