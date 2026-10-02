Identifican a un hombre hallado muerto hace 45 años en Nueva Jersey gracias a genealogía genética

Los avances en la investigación genética permitieron a la policía de Nueva Jersey (EE.UU.) identificar los restos de un hombre hallado hace 45 años flotando frente a una playa del estado.

La policía informó en un comunicado que recurrió a la genealogía genética forense, una técnica que permite analizar el ADN y establecer vínculos familiares, para identificar el cuerpo, encontrado el 22 de mayo de 1981 por la Guardia Costera.

Se trataba de Glen Napoleon Burbage, un comandante retirado de la Guardia Costera de 59 años que vivía en Carolina del Sur y había viajado a Atlantic City (Nueva Jersey) en 1981, donde desapareció.

Las pruebas de ADN realizadas entonces no permitieron encontrar coincidencias en las bases de datos de perfiles genéticos, incluido el Sistema Combinado de Índice de ADN (CODIS), según el diario.

"Glen Napoleon Burbage, born 4.12.1921, was a retired United States Coast Guard Chief Warrant Officer from Charleston, South Carolina. Detectives learned that he traveled to Atlantic City by air in March 1981 & was never heard from again." Just IDed by DNA.

Help solve his death. https://t.co/MEALbPt8jw pic.twitter.com/rdoEOTqImq — AMY E JOHNSON (@AEJ58) October 1, 2026

La policía recurrió posteriormente al Centro de Investigación de Genealogía Genética (IGG) de Ramapo College, en Nueva Jersey, que comparó la muestra de ADN con perfiles genéticos de bases de datos para buscar posibles familiares y establecer vínculos de parentesco.

El IGG determinó que el cadáver podría corresponder a Burbage, por lo que la policía pidió a la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur una muestra de ADN de un familiar.

La comparación permitió finalmente confirmar que se trataba de Burbage. La policía mantiene abierta la investigación sobre las circunstancias de su muerte.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

– Autoridades de California identificaron a la última víctima de un asesino en serie 34 años después.

– Los restos humanos hallados tras demoler una casa en Canadá son de una mujer desaparecida hace décadas.