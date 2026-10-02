La respuesta de Windows a Apple se llama HP OmniBook 5

El territorio de las portátiles accesibles está viviendo una sacudida monumental. Mientras Apple busca dominar el segmento educativo y de entrada con la MacBook Neo, el ecosistema de computadoras con Windows acaba de soltar un golpe sobre la mesa bastante contundente.

HP acaba de presentar la HP OmniBook 5, un equipo que promete cambiar las reglas del juego para estudiantes, creadores y nómadas digitales que buscan prestaciones de gama alta sin tener que dejar la cuenta bancaria temblando.

Qué ofrece la nueva HP OmniBook 5 frente al fenómeno MacBook Neo

El terreno de las computadoras para estudiantes solía ser un desierto repleto de plásticos crujientes, pantallas mediocres y baterías que pedían auxilio a las cuatro horas de uso. Sin embargo, ante la llegada de una MacBook económica pensada para devorar las aulas universitarias, los fabricantes tradicionales han tenido que ponerse las pilas de verdad.

La propuesta de HP no busca competir con un equipo recortes molestos, sino democratizar funciones que antes estaban reservadas para máquinas de más de mil dólares. El diseño destaca desde el primer vistazo gracias a un cuerpo de aluminio premium con perfil ultrafino de apenas 11.77 milímetros de grosor y un peso de 1.16 kilogramos, ideal para llevarlo en la mochila todo el día sin acordarte de que está ahí. Además, incorpora una bisagra flexible capaz de abrirse hasta los 180 grados, pensada para compartir apuntes o colaborar en mesas de estudio compartidas.

En el apartado multimedia, la máquina se luce con una cámara web FHD con sensor infrarrojo para desbloqueo facial mediante Windows Hello, micrófonos duales optimizados y altavoces afinados por Poly Studio con soporte DTS:X Ultra. Todo esto convierte a la OmniBook 5 en una de las alternativas más tentadoras frente a las aspiraciones de Apple en el segmento accesible.

Pantalla OLED 2.5K y hasta 42 horas de batería para estudiantes y creadores

La joya indiscutible de este lanzamiento se encuentra justo al abrir la tapa. La HP OmniBook 5 monta un impresionante panel táctil OLED con resolución 2.5K, cubierto con una relación de pantalla a cuerpo del 90% y cobertura del 100% del espacio de color DCI-P3. Esto significa que tanto ver series a oscuras como editar fotos para la universidad tendrán un nivel de contraste y saturación sencillamente brutal, alcanzando picos de brillo de hasta 620 nits y protección visual certificada con tecnología HP Eye Ease.

El otro gran titular que está dejando a la industria con la boca abierta es su rendimiento energético. HP certifica hasta 42 horas de autonomía en reproducción local de video, una cifra descabellada que promete cubrir varios días lectivos enteros o maratones de estudio sin depender del enchufe. Para rematar, incluye un adaptador compacto Mini GaN de 65W con carga rápida capaz de devolver el 50% de la energía en solo 45 minutos a través de sus puertos USB tipo C de función completa.

Bajo el capó encontramos configuraciones preparadas para las nuevas funciones de inteligencia artificial. La familia OmniBook 5 aterriza con procesadores que van desde chips Intel Core 7 con NPU integrada, pasando por versiones con AMD Ryzen AI e incluso alternativas impulsadas por la arquitectura ARM con procesadores Snapdragon X. Toda esta artillería viene respaldada por memorias de hasta 32 GB de RAM y configuraciones de almacenamiento de estado sólido de hasta 1 TB SSD, garantizando fluidez inmediata para multitarea pesada.

Precio de la HP OmniBook 5, disponibilidad y opciones de color

Para coronar la jugada, el factor monetario es donde la compañía aprieta las tuercas a la manzana mordida. La nueva HP OmniBook 5 arranca en $699.99 dólares, colocándose en un punto dulce casi imbatible dentro de las vitrinas de informática.

En cuanto a su disponibilidad en tiendas, el portátil debuta comercialmente a partir de octubre de 2026 a través de la tienda oficial HP.com y distribuidores autorizados como Best Buy, con versiones adicionales aterrizando en los meses posteriores. Para quienes valoran el estilo personal y quieren escapar del clásico acabado plateado aburrido de oficina, HP ha lanzado este modelo en cuatro tonalidades modernas bautizadas como Smoke Silver, Starlit Blue, Peony Pink y Soft Honeydew, combinando un teclado a tono para que la estética acompañe el salto de calidad del equipo.

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