Así fue la divertida y viral celebración de Lindsay Lohan en el día de “Mean Girls”

¡Es 3 de octubre! Y eso significa una cosa: es el día de “Mean Girls”. Para los seguidores de la cultura pop, este día es relevante porque le rinde homenaje a la inolvidable escena en la que Cady Heron, interpretada por Lindsay Lohan, responde con ilusión a su interés amoroso cuando este le pregunta qué día es: “Es el 3 de octubre”.

En la última conmemoración de esta fecha, Lindsay Lohan lideró la ola de nostalgia en las redes sociales con una divertida recreación del momento que marcó a toda una generación.

En un vídeo compartido en su cuenta de X, Lohan volvió a sentarse frente al escritorio simulando estar detrás de su “amor platónico”. Sin embargo, en esta ocasión, el papel no fue interpretado por Jonathan Bennett, sino por Mark Waters, el director original de “Mean Girls”. La divertida escena culminó con ambos estallando en risas ante la complicidad del momento.

Su nuevo proyecto para Netflix

El reencuentro entre Lohan y Waters en esta fecha tan señalada no fue casualidad. Coincidiendo con la celebración del Día de “Mean Girls”, se dio a conocer la noticia de que la actriz y el director volverán a unir fuerzas en un nuevo largometraje para Netflix titulado “Return to You”, donde compartirán pantalla con Henry Golding de “Crazy Rich Asians”.

En esta producción, Lohan interpretará a una abogada poderosa pero solitaria que por error recibe un emotivo DVD dirigido a un marido por parte de una mujer moribunda.

Aún se desconocen diferentes detalles de la cinta, pero sí está confirmado que el estreno será en el 2027.

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