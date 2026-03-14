Lindsay Lohan deja Dubái en medio de tensiones en Medio Oriente

En un movimiento que captó la atención de los medios internacionales, la actriz Lindsay Lohan aterrizó en los Estados Unidos, dejando atrás su residencia en Dubái en medio de la reciente tensión en Medio Oriente.

La protagonista de “Mean Girls” fue vista en el aeropuerto de Nueva York acompañada por su esposo, el financiero Bader Shammas, y su pequeño hijo, Luai.

La decisión de la actriz de trasladarse a suelo estadounidense ocurre apenas unos días después de que surgieran diversas preocupaciones en redes sociales sobre la seguridad de las celebridades y expatriados radicados en los Emiratos Árabes Unidos.

Aunque Lohan había confirmado recientemente a través de sus representantes que se encontraba a salvo, la creciente inestabilidad y el conflicto bélico en Medio Oriente parecen haber precipitado su regreso a la “Gran Manzana”.

A su llegada, Lohan se mostró relajada y sonriente, luciendo un atuendo informal pero elegante mientras recorría la terminal aérea con su familia.

Este viaje marca un cambio significativo para la intérprete, quien llamó a Dubái su hogar durante gran parte de la última década, atraída por la privacidad y el ritmo de vida más discreto que la ciudad le ofrecía lejos del asedio de Hollywood.

Desde su matrimonio en 2022 y el nacimiento de su hijo, en julio de 2023, la exestrella infantil ha mantenido un perfil bajo, enfocándose en su vida familiar y seleccionando cuidadosamente proyectos cinematográficos para plataformas de streaming.

No se ha confirmado si esta estancia en Nueva York será definitiva o una medida temporal por seguridad.

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